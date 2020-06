Tennis

Tennis : L'aveu de Thiem sur le grand projet de Djokovic !

Publié le 14 juin 2020 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2020 à 21h36

Alors que Novak Djokovic organise actuellement l'Adria Tour, Dominic Thiem avoue qu'il a rapidement accepté l'invitation du Serbe.

En attendant la reprise de la saison, Novak Djokovic a décidé d'organiser son propre tournoi avec plusieurs joueurs du circuit ATP, à l'image de Dominic Thiem, Alexander Zverev ou encore Grigor Dimitrov. « Au départ, je ne savais même pas si cela [disputer un tournoi non officiel] serait possible. Cela fait quatre semaines, peut-être moins que nous avons commencé à en parler. Je veux remercier tous les gars, pour les efforts. C'est vraiment génial qu'ils soient là », avait notamment confié le Serbe. Victorieux de son match ce dimanche à l'Adria Tour face à Alexander Zverev (4-0, 1-4, 4-2), Djokovic ne verra toutefois pas la finale de son tournoi suite à sa défaite contre Krajinovic samedi. Interrogé sur cette compétition, Dominic Thiem avoue pour sa part ne pas avoir hésité longtemps avant d'accepter la proposition de Djokovic.

« Il ne m’a pas fallu longtemps pour prendre une décision »