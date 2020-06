Tennis

Tennis : Gasquet s'enflamme pour Djokovic, Nadal et Federer !

Publié le 17 juin 2020 à 16h35 par La rédaction

Lors d’une interview pour Eurosport, Richard Gasquet a expliqué que Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer étaient sans le moindre doute les meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Le tennisman français s’explique.

Avec 56 titres de Grand Chelem à eux trois, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer forment un des plus grands « BIG 3 » de l’histoire du tennis. Mais quel est le véritable secret pour faire tomber l’un des 3 montres ? Interrogé par Arnaud Di Pasquale, ancien joueur de tennis français et aujourd’hui consultant pour Eurosport , Richard Gasquet a fait savoir que même avec un mental d’acier ou encore une surface particulière, il est quasiment impossible de les battre !

« Ce sont les meilleurs joueurs de l’histoire du tennis ! »