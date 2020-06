Tennis

Tennis : Vers un nouveau report de Roland-Garros ?

Publié le 17 juin 2020 à 13h35 par D.M.

Pour l’ancien joueur et DTN Arnaud Di Pasquale, Roland-Garros ne se disputera pas du 20 septembre au 4 octobre. Une déclaration qui fait suite à la décision du gouverneur de l'Etat de New-York d’organiser l’US Open aux dates prévues.

« L'US Open aura lieu dans le Queens à New-York sans public du 31 août au 13 septembre . L'USTA (fédération américaine de tennis NDLR) prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espace réservé aux vestiaires supplémentaire, un logement et un transport dédiés » a déclaré ce mardi le gouverneur de l’Etat de New-York Andrew Cuomo au sujet de la tenue de l’US Open. Une décision qui ne fait pas les affaires de la FFT qui avait décidé de reporter Roland-Garros et démarrer le tournoi le 20 septembre, soit une semaine après la fin de l’US Open.

« Je n’imagine pas que Roland-Garros puisse commencer le 20 septembre »