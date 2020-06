Tennis

Tennis : Ce témoignage fort sur la participation de Murray à l'US Open !

Publié le 15 juin 2020 à 21h35 par La rédaction

Alors que la tenue de l’US Open devrait être maintenue aux dates prévues, certains joueurs seraient ravis de retrouver les courts.

L’US Open devrait bel et bien avoir lieu à partir du 31 août comme prévu. En effet la fédération américaine de tennis devrait annoncer le maintien du tournoi dès qu’elle aura obtenu le feu vert des autorités sanitaires de New York. L’US Open qui aura lieu une ou deux semaines avant Roland-Garros devrait se jouer à huis-clos. Si les matches sans public changent les habitudes des joueurs, cela n’entacherait pas le bonheur de certains .

Andy Murray ravi de jouer l’US Open