Tennis : Djokovic s'explique sur ses larmes contre Zverev !

Publié le 15 juin 2020 à 11h35 par La rédaction

Soutenu par son public, ses amis, ses premiers entraîneurs et sa famille, Novak Djokovic a versé quelques larmes à la fin de son match face à Zverev. Ce tournoi, à la maison, lui a rappelé son enfance.

Après quelques jours de compétition, l’Adria Tour a rendu son verdict. Dominic Thiem est venu à bout de Filip Krajinovic (4-3, 2-4, 4-2) dimanche dernier. Novak Djokovic, l’organisateur de ce tournoi non-officiel, n’a pas réussi à accéder à cette finale. Malgré sa victoire face à Alexander Zverev (4-0, 1-4, 4-2) pour le dernier match de poule, l’actuel numéro 1 mondial au classement ATP a vu son compatriote serbe prendre la route de la finale en battant Victor Troicki (4-0, 4-3) plutôt dans la journée. À la fin de sa rencontre face à l’Allemand, Djokovic n’a pas pu retenir ses larmes. Déçu de ne pas avoir pu accéder au dernier tour du tournoi ? Pas du tout. Voici pourquoi le Serbe a pleuré !

« Je suis juste tout simplement submergé par l’émotion car cela me rappelle mon enfance. »