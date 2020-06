Tennis

Tennis : L'aveu de l'entraîneur de Nadal sur son retour au premier plan !

Publié le 14 juin 2020 à 19h35 par D.M.

Entraîneur de Rafael Nadal depuis 2017, Carlos Moya est revenu sur ses premiers mois en tant que coach de l'Espagnol et sur la nécessité d’améliorer le jeu de son joueur.

Vainqueur de 19 titres du Grand Chelem, Rafael Nadal est assurément l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Mais l’Espagnol est également passé par des périodes de doute au cours de sa carrière. Entre 2014 et 2017, Rafael Nadal avait été handicapé par des blessures aussi bien physiques que mentales. Des failles qui avaient soulevé des questions sur le niveau de l’Espagnol et sur son avenir au plus haut niveau. Finalement, l’année 2017 fut celle de son retour au premier plan avec une finale à l’Open d’Australie (défaite face à Roger Federer) et deux Grand Chelem remportés (Roland-Garros et l’US Open).

« Il s'est blessé au genou et s'est rendu compte qu'il était temps de changer »