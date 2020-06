Tennis

Tennis : L'aveu de l'oncle de Rafael Nadal sur ses débuts !

Publié le 13 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Si Rafael Nadal a remporté 85 titres en simple depuis le début de sa carrière, c’est grâce en partie aux entraînements de son oncle. Toni Nadal a révélé qu’il demandait énormément à l’Espagnol...

Confinés à cause du coronavirus, les joueurs et grands admirateurs du circuit ATP se sont amusés à se remémorer certains grands moments de l'histoire du tennis. Ainsi, Toni Nadal, ancien entraîneur de Rafael Nadal, a livré une petite anecdote sur l'Espagnol. L’oncle de l’actuel numéro 2 mondial au classement ATP a expliqué que son neveu a toujours été investi à chaque entrainement et cela dès son plus jeune âge...

« Dans l'ensemble, je lui demandais beaucoup quand il était enfant »