Tennis : US Open, huis clos... Le grand verdict dévoilé !

Tennis

L'US Open aura lieu comme prévu entre le 31 aout et le 13 septembre. Toutefois, comme Andrew Cuomo, le gouverneur de New-York, l'a annoncé, le Grand Chelem sera organisé à huis clos.

Pour freiner la propagation du coronavirus, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Alors que la vie reprendra son cours petit à petit, les organisateurs de l'US Open ont reçu une bonne nouvelle. Sur son compte Twitter , Andrew Cuomo, gouverneur de New-York, a annoncé que le Grand Chelem américain ne sera pas reporté, mais qu'il se déroulera à huis clos.

« L'US Open se tiendra au Queens, NY, sans supporters du 31 aout au 13 septembre. La fédération américaine de tennis prendra des précautions extraordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris des tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espace réservé aux vestiaires supplémentaire, un logement et un transport dédiés » , a-t-il posté ce mardi.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.