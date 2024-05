Le PSG boucle une signature «exceptionnelle»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques mois, le PSG a décidé de prolonger le contrat de Marquinhos, désormais lié au club parisien jusqu’en 2028. Un choix fort qui a permis au défenseur brésilien de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale, devant Jean-Marc Pilorget. Pour Maxwell, qui a vu débarquer Marquinhos, «c’est exceptionnel».

Recruté pour 35M€ en provenance de l'AS Roma, Marquinhos s'est imposé comme un cadre du PSG. Alors qu'il a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2028, le défenseur brésilien a battu le record d'apparitions sous la tunique parisienne. Un record qui appartenait depuis très longtemps à Jean-Marc Pilorget. Et Maxwell ne cache pas qu'il est impressionné par cette longévité.

Maxwell s'enflamme pour Marquinhos

« C'est exceptionnel. Je me souviens de son arrivée, jeune, avec notre génération déjà en place. C'est un exemple aussi, car rester si longtemps dans un club, quand on connaît la difficulté, on ne peut être qu'admiratif. Marqui aime tellement le club, la ville et les supporters qu'il mérite tout ça », confie le Brésilien dans les colonnes de L’EQUIPE .

