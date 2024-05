Mercato : Le Qatar prêt à plomber l’OM ?

Axel Cornic

Pablo Longoria serait sur un nouveau coup en Serie A, puisque la presse italienne annonce ce mercredi un intérêt prononcé pour Luis Alberto, qui souhaite quitter la Lazio à la fin de la saison. Sauf que le président de l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur le coup, puisque l’Espagnol de 31 ans serait suivi en Europe... ainsi qu’au Moyen Orient !

Grand connaisseur du marché italien, Pablo Longoria prépare déjà son mercato estival avec un coup qui pourrait faire beaucoup parler. Il Messaggero nous a en effet appris que le président de l’OM serait sur les traces de Luis Alberto, meneur de jeu de grande expérience qui semble chercher des nouveaux défis.

Macron interpelle un joueur de l’OM https://t.co/j71LISfFUp pic.twitter.com/LDXMudLGkz — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

« J'ai demandé au club de me libérer, je ne prendrai plus un euro »

Lors d’un entretien accordé à DAZN au début du mois d’avril, l’ancien de Liverpool avait en effet publiquement annoncé son départ en fin de saison, alors que son contrat court jusqu’en 2027. « Je ne ferai plus partie du projet Lazio. J'ai demandé au club de me libérer, je ne prendrai plus un euro. Il est temps de s'effacer et de laisser les salaires à d'autres » avait déclaré Luis Alberto, qui a rejoint la Lazio en aout 2016.

Al Duhail prêt à offrir entre 10 et 15M€