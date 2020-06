Tennis

Tennis : Grande nouvelle pour l’US Open !

Publié le 15 juin 2020 à 23h35 par La rédaction

Alors que certains estiment que l’US Open pourrait ne pas avoir lieu aux dates prévues cette année, les organisateurs du tournoi nord-américain ont tenu à rassurer les observateurs de tennis.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le monde du sport. Avec les mesures de confinement et de distanciation sociale prises par de nombreux pays du globe, plusieurs compétitions sportives ont été suspendues ou tout simplement annulées. Cela a été le cas pour en football, en rugby, en Formule 1, mais aussi en tennis. De nombreux tournois ont été annulés, à l’image de l’édition 2020 de Wimbledon, tandis que le tournoi de Roland Garros, qui devait initialement se tenir du 24 mai au 7 juin, aura finalement lieu du 20 septembre au 4 octobre. De la même manière, certains craignaient que l’US Open, le quatrième Grand Chelem de la saison, soit lui-aussi impacté par la situation sanitaire des plus délicates aux Etats-Unis. Et cela d’autant plus que certains joueurs, à l’image de Novak Djokovic ou d’Alexander Zverev, ont pointé du doigt les conditions délicates dans lesquelles il faudrait jouer. Cependant, les choses avanceraient dans le bon sens pour que l'US Open se déroule comme prévu...

« Nous sommes impatients de faire cette annonce dans un avenir très proche »