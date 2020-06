Tennis

Tennis : Coronavirus, reprise... La mère d'Andy Murray persiste et signe !

Publié le 14 juin 2020 à 12h35 par A.D.

A la mi-avril, Judy Murray, ancienne capitaine de l'équipe britannique de Fed Cup, a milité pour que la saison soit annulée en raison du coronavirus. Ce dimanche, la mère d'Andy Murray en a rajouté une couche.

Judy Murray est loin d'avoir changé d'avis. A la mi-avril, la mère d'Andy Murray s'était clairement positionné en ce qui concerne la reprise des compétitions. Selon Judy Murray, la saison 2020 devrait être tout simplement annulée pour des raisons sanitaires : « Plutôt que d'essayer de reporter, de réorganiser et d'entasser la fin de l'année dans quelques tournois, il me semble plus logique d'annuler 2020, en redémarrant en janvier pour faire table rase. Dans un avenir prévisible, il y aura beaucoup de restrictions de voyage et j'imagine que les joueurs et les officiels hésiteront à visiter certains pays par crainte que le virus ne soit toujours en fuite, donc, jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin, cela pourrait prendre beaucoup plus de temps pour remettre le Tour sur la bonne voie » . Interrogé à nouveau sur le sujet par le Sunday Post , Judy Murray a réaffirmé sa position.

«On devrait s’arrêter et recommencer l’année prochaine»