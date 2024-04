Mercato : Mbappé quitte le PSG, la mèche est vendue

Jean de Teyssière

Depuis plusieurs semaines désormais, le départ de Kylian Mbappé ne fait plus de doute. Si rien n'a encore été officialisé, rien n'a non plus été démenti et l'attitude de Luis Enrique avec son joueur en Ligue 1 laisse présager un départ. Durant ses dernières années parisiennes, Kylian Mbappé s'est montré très proche de Camille, une enfant de 10 ans atteinte du syndrome de VACTERL. Sur les réseaux sociaux de l'association, le départ de Mbappé est clairement annoncé.

Considéré comme égoïste sur le terrain, Kylian Mbappé se montre altruiste dans la vie de tous les jours. Il y a deux ans, il avait pris connaissance du combat d'une jeune fille, Camille, atteinte d'un syndrome rare qui ne lui laissait que 12% de chances de survie à sa naissance. Durant l'été 2022, elle avait fait 160km à vélo pour rejoindre le Parc des Princes et rencontrer son idole : Kylian Mbappé. Depuis, le numéro 7 parisien et l'entourage de la petite Camille se voient régulièrement, comme ce samedi, au Parc des Princes.

«Ce n'est qu'un au revoir»

Cette nouvelle rencontre entre Camille et Kylian Mbappé au Parc des Princes lors du match du PSG face au Havre (3-3), sonnait comme des adieux. Si le départ du Français n'est pas encore officiellement acté, l'association a décidé de prendre les devants, comme elle l'a indiqué sur X : « Merci du fond du cœur Kylian Mbappé, ces deux dernières années à tes côtés ont été magiques. Merci pour ces nombreux moments de partage. La vie est comme un livre, rempli de chapitres passionnants. Alors nous te souhaitons une fin de saison passionnante avec le PSG et le meilleur pour le prochain chapitre de ta carrière. Ce n'est qu'un au revoir . »

«Son départ est officiel depuis un moment déjà»