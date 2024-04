Transferts : Mbappé quitte le PSG, il passe aux aveux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce ne serait plus qu'une question de temps avant que Kylian Mbappé n'officialise son départ du PSG. En fin de contrat, le joueur de 25 ans serait en partance pour le Real Madrid. Il rejoindrait une jolie colonie tricolore composée d'Eduardo Camavinga ou encore Aurélien Tchouameni. Champion du monde 1998, Marcel Desailly n'a aucune crainte en ce qui concerne l'adaptation de Mbappé.

Kylian Mbappé vit ses dernières émotions sous le maillot du PSG. Il y a plusieurs semaines, le joueur de 25 ans a pris la décision de quitter la capitale française. Comme le laissait présager son comportement, l'international français ne souhaitait pas prolonger son contrat à Paris. Désireux plus que tout de signer au Real Madrid, Mbappé serait sur le point de réaliser son rêve.

Le PSG touche au but et va réaliser son rêve ? https://t.co/pkXxvBd7b7 pic.twitter.com/3cdmE9s2YB — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Mbappé aurait déjà signé son contrat

Selon certaines sources en Espagne, son départ au Real Madrid serait même déjà acté. « Mbappé a signé entre fin janvier et début février un contrat avec le Real Madrid. Comme tout contrat, il y a des clauses pour le rompre, mais j’imagine que cela coûterait des centaines de millions d’euros. Pourquoi cela n’a pas encore été annoncé ? Un transfert moins important comme ça a été le cas avec Alaba n’a pas été annoncé également. En pleine saison, les joueurs veulent être tranquilles » a confié, par exemple, Ramon Alvarez de Mon, journaliste pour Radio Marca.

« Ce serait génial »