Tennis : Le message fort de Novak Djokovic après sa dernière défaite

Publié le 14 juin 2020 à 9h35 par A.D.

Après une victoire face à Victor Troicki ce samedi, Novak Djokovic est tombé face à Filip Krajinovic à l'Adria Tour. Malgré sa défaite contre son compatriote, l'ogre serbe garde un très bon souvenir de cette journée.

Novak Djokovic a débuté en force face à Victor Troicki avant de se faire surprendre par Filip Krajinovic. Présent à l'Adria Tour (tournoi non officiel) ce samedi, l'ogre serbe est venu à bout du premier en deux sets (4-1, 4-1) et s'est incliné en trois sets contre le deuxième (2-4, 4-2, 4-1). Une défaite qui semble ne pas avoir trop perturbé Novak Djokovic. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le numéro un mondial a fait part de son immense plaisir d'avoir pu vivre une telle journée en terres serbes.

«Je suis ravi par cette journée ici à Belgrade»