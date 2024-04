Mercato : Annoncé à l’OM, il répond à Ibrahimovic

Hugo Chirossel

En quête d’un entraîneur pour la saison prochaine, l’OM a fait de Paulo Fonseca sa priorité, lui qui arrive au terme de son contrat avec le LOSC. Mais le technicien portugais est très courtisé et son nom a également été évoqué du côté de l’AC Milan. En ce sens, il lui a été demandé s’il avait rencontré Zlatan Ibrahimovic, en charge du sportif chez les Rossoneri.

Comme indiqué par Le 10 Sport , Paulo Fonseca est la priorité de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset la saison prochaine. Après la victoire de son équipe à Metz ce dimanche (1-2), l’entraîneur du LOSC s’est exprimé sur les rumeurs à propos de son avenir.

« Je suis totalement concentré ici »

« Je suis totalement concentré sur ces quatre derniers matchs, maintenant trois. Comme je dis tout le temps, le plus important maintenant c’est l’équipe, les joueurs, et ce que nous pouvons faire jusqu’à la fin de la saison. C’est le plus important, je suis totalement concentré ici », a déclaré Paulo Fonseca au micro de Prime Vidéo .

Une rencontre avec Ibrahimovic ? La réponse de Fonseca