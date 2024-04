Départ de Mbappé : Le PSG plombé par l'Arabie Saoudite ?

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de recruter un nouvel ailier gauche pour remplacer Kylian Mbappé. En ce sens, la direction parisienne aurait coché le nom de Federico Chiesa. Toutefois, l'attaquant de la Juventus aurait également la cote en Arabie Saoudite.

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 rouge et bleu va rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement, à moins d'un énorme retournement de situation.

Mbappé : Le Real Madrid a sacrifié un transfert colossal https://t.co/pDrk6OmVcU pic.twitter.com/azmFu3qJta — le10sport (@le10sport) April 28, 2024

Chiesa, l'héritier de Mbappé au PSG ?

Selon nos informations du 1er avril, la direction du PSG a déjà tout prévu pour remplacer Kylian Mbappé. En effet, les hautes sphères parisiennes comptent s'offrir les services d'un nouvel ailier gauche, et non d'un avant-centre. Par conséquent, le club de la capitale aurait coché le nom de Federico Chiesa, entre autres. Toutefois, le PSG serait contraint de batailler pour finaliser le transfert du joueur de la Juventus.

Chiesa a la cote en Arabie Saoudite