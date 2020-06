Tennis

Tennis : Coronavirus, huis clos... La FFT en rajoute une couche pour Roland-Garros

Publié le 13 juin 2020 à 13h35 par A.D.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la FFT a décidé de reporter Roland-Garros. Alors que le tournoi pourrait être organisé à huis clos au mois de septembre, Bernard Giudicelli a lâché ses vérités sur le sujet.

Alors que le coronavirus a fait de sérieux dégâts, le monde sportif s'est mis en pause pendant de longues semaines. Ce qui a poussé la FFT à repousser Roland-Garros. Reprogrammé au mois de septembre, le Grand Chelem français pourrait même se jouer à huis clos pour des raisons sanitaires. Lors d'un entretien accordé à Sport 24 , Bernard Giudicelli, président de la FFT, s'est prononcé sur la possibilité de voir Roland-Garros organisé sans spectateurs.

«L'option du huis clos est encore envisagée, mais pas privilégiée»