NFL : Une Draft 2024 déjà historique !

Thibault Morlain

Sans grande surprise, comme cela était annoncé depuis plusieurs mois maintenant, Caleb Williams, issu de l'université de USC, a été choisi en premier lors de la Draft NFL 2024. Le quarterback de 22 ans va donc rejoindre les Bears de Chicago. Au total, ce 32 joueurs qui ont été choisis lors de ce premier tour de cette Draft ce jeudi soir qui devrait rester un moment dans l'histoire. Explications.

Après le départ de Justin Fields pour les Steelers de Pittsburgh, il ne faisait aucun doute que les Bears de Chicago allaient faire de Caleb Williams leur nouveau quarterback et le choisi en premier lors de la Draft 2024. Ce qui devait arriver arriva et ce jeudi soir, à Détroit, où se tenait la cérémonie, Roger Goodell, commissaire de la NFL, a bel et bien annoncé le nom de Caleb Williams en premier. Le 1er pick sur 32 pour ce premier tour de Draft. Une première soirée marquée par des choix très forts de toutes les franchises avec une tendance forte portée sur l'offensive.

Zidane, Jordan... Coup de tonnerre pour Tom Brady ? https://t.co/dDw1WhvTYH pic.twitter.com/ILbF0pNyJF — le10sport (@le10sport) April 12, 2024

Une Draft 2024 très offensive

Pour ce premier tour de Draft, ce jeudi soir, ce sont 32 joueurs qui ont été sélectionnés par les différentes franchises NFL. Et une forte tendance s'est dégagée au fur et à mesure que les noms ont été appelés : la priorité a été donnée à l'attaque. En effet, ce sont pas moins de 23 joueurs offensifs sur 32 qui ont été draftés au premier tour. Un record. Les joueurs défensifs ont donc eux été plutôt boudés pour le moment. Il aura fallu attendre le 15ème choix, celui des Colts d'Indianapolis pour voir un joueur défensif, en la personne de Laiatu Latu, EDGE de UCLA, être choisi. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire de la Draft qu'un joueur défensif n'est pas présent parmi les 10 premiers picks.

Une cuvée XXL pour les quarterbacks

Et parmi tous ces joueurs offensifs sélectionnés lors du premier tour de la Draft NFL, un poste en particulier a été très prisé, celui de quarterback. C'était annoncé, Caleb Williams est donc devenu le nouveau QB des Bears de Chicago, mais derrière la franchise de l'Illinois, d'autres équipes se cherchaient un leader offensif et après l'ancien élève de USC, il y avait du choix. Les quarterbacks se sont donc arrachés sur cette Draft 2024 et très rapidement en plus. Jayden Daniels a été choisi en 2ème par les Commanders de Washington, Drake Maye a été choisi en 3ème par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Michael Penix Jr a éré choisi en 8ème par les Falcons d'Atlanta, J.J. McCarthy a été choisi en 10ème par les Vikings du Minnesota et Bo NIx a été choisi en 12ème par les Broncos de Denver. Ce sont donc 3 quarterbacks qui ont été draftés aux 3 premières places, mais c'est aussi la 1ère fois dans l'histoire de la Draft que 5 quarterbacks sont présents dans le Top 10. De plus, alors que le record de 6 quarterback présents au premier tour a été égalés, jamais cela n'a été fait après seulement 12 picks.

Le 1er tour de la Draft 2024

1- Caleb Williams (QB) - Chicago Bears

2- Jayden Daniels (QB) - Washington Commanders

3- Drake Maye (QB) - New England Patriots

4- Marvin Harrison Jr (WR) - Arizona Cardinals

5- Joe Alt (OT) - Los Angeles Chargers

6- Malik Nabers (WR) - New York Giants

7- JC Latham (OT) - Tennessee Titans

8- Michael Penix Jr (QB) - Atlanta Falcons

9- Rome Odunze (WR) - Chicago Bears

10- J.J. McCarthy (QB) - Minnesota Vikings

11- Olumuyiwa Fashanu (OT) - New York Jets

12- Bo Nix (QB) - Denver Broncos

13- Brock Bowers (TE) - Las Vegas Raiders

14- Taliese Fuaga (OT) - New Orleans Saints

15- Laiatu Latu (EDGE) - Indianapolis Colts

16- Byron Murphy II (DE) - Seattle Seahawks

17- Dallas Turner (EDGE) - Minnesota Vikings

18- Amarius Mims (OT) - Cincinnati Bengals

19- Jared Verse (EDGE) - Los Angeles Rams

20- Troy Fautanu (OL) - Pittsburgh Steelers

21- Chop Robinson (EDGE) - Miami Dolphins

22- Quinyon Mitchell (CB) - Philadelphia Eagles

23- Brian Thomas Jr (WR) - Jacksonville Jaguars

24- Terrion Arnold (CB) - Detroit Lions

25- Jordan Morgan (OT) - Green Bay Packers

26- Graham Barton (OL) - Tampa Bay Buccaneers

27- Darius Robinson (DL) - Arizona Cardinals

28- Xavier Worthy (WR) - Kansas City Chiefs

29- Tyler Guyton (OT) - Dallas Cowboys

30- Nate Wiggins (CB) - Baltimore Ravens

31- Ricky Pearsall (WR) - San Francisco 49ers

32- Xavier Legette (WR) - Carolina Panthers