NFL - Draft 2024 : Voici les 5 plus grands cracks !

Benjamin Labrousse

Du 25 au 27 avril prochain se tiendra l’édition 2024 de la Draft NFL. Il s’agira de la 89ème draft annuelle de la Ligue, qui se déroulera à l’Hart Plaza de Détroit. Les meilleurs joueurs universitaires vont ainsi pouvoir rallier la NFL, pour une cuvée s’annonçant plutôt prometteuse. L’occasion pour le10sport de vous présenter les 5 plus gros talents de cette année.

Un peu plus de deux mois après le sacre des Chiefs de Kansas City au Super Bowl LVIII, la NFL est attendue au tournant. Et pour cause, à partir de jeudi prochain, les 32 franchises engagées vont pouvoir recruter de nouveaux joueurs à la Draft. Phénomène ultra populaire au sein du sport américain, la draft correspond tout simplement à la sélection des plus grands talents universitaires par les équipes de la ligue. Pour rappel, contrairement à la NBA, l’ordre de sélection n’est pas défini par une loterie, mais par le bilan (victoires/défaites) des franchises. Ainsi, ce sont les Bears de Chicago qui auront le premier choix, suivis des Commanders de Washington, puis des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.



Trois formations qui vont clairement chercher à sélectionner des quaterbacks. Car cette cuvée 2024 est marquée par la présence de lanceurs à fort potentiel, mais également par celle d’un receveur attendu au tournant. A quelques jours de cette fameuse Draft 2024, l’heure est aux pronostics des premiers choix aux yeux des différents observateurs.

1) Caleb Williams, QB - USC

Cela ne fait aucun doute, Caleb Williams est l’un des quaterbacks universitaires les plus impressionnants de ces dernières années. Doté d’un énorme potentiel, le leader des Trojans d’USC devrait sauf énorme surprise atterrir chez les Bears de Chicago à l’issue de cette draft. La franchise basée en Illinois a récemment fait de place quant à une possible arrivée de Caleb Williams à la mène en se séparant de son quaterback titulaire Justin Fields, envoyé aux Steelers de Pittsburgh.



Vainqueur du très prestigieux trophée Heisman récompensant le meilleur joueur universitaire en 2022, le joueur de 22 ans est un bon lanceur doté d’un bras surpuissant et s’avère être capable des passes les plus fulgurantes possibles. Néanmoins, Williams devra également s’aguerrir en NFL. A l’heure où les quaterbacks doivent désormais être capables de courir, le futur numéro un de la draft n’est pas le plus athlétique des lanceurs disponibles sur le marché…

2) Jayden Daniels, QB - LSU

Plus expérimenté que Caleb Williams, Jayden Daniels pourrait être sélectionné par les Commanders de Washington, une franchise clairement à la recherche d’un lanceur de talent depuis le départ de Kirk Cousins en 2017… Si le jeune Sam Howell aura tenté d’assurer la saison passée, le joueur de 23 ans a récemment été transféré aux Seahawks de Seattle… Également âgé de 23 ans, Jayden Daniels possède un grand talent. Victorieux de trophée Heisman en 2023, le quaterback des Tigers de LSU, est quant à lui un lanceur capable de sortir de la pression grâce à des qualités athlétiques hors pair.



Très bon au niveau des longs lancers, Jayden Daniels pourrait poursuivre son ascension fulgurante dans la capitale des États-Unis donc. Cependant, certains observateurs doutent encore de la capacité du numéro 5 à se développer en NFL. Assez âgé pour son arrivée dans la Grande Ligue, Jayden Daniels demeure cependant une excellente option immédiate pour les Commanders, en recherche de saut de qualité à ce poste crucial.

3) Drake Maye, QB - North Carolina

Orphelins de Tom Brady depuis maintenant quatre ans, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre attendent impatiemment un nouveau quaterback de génie. Les Pats pourraient ainsi jeter leur dévolu sur Drake Maye, joueur de 21 ans évoluant chez les Tar Heels de la Caroline du Nord. S’il est annoncé comme le troisième choix de la draft, Maye n’en demeure pas moins un quaterback très complet.



Doté d’une formidable capacité de s’extirper de la pression infligée par la défense adverse, Drake Maye possède également un lancer précis. Un critère déterminant pour la sélection des Patriots. Contrairement à un profil à la Tom Brady, le joueur né en 2002 sait également se montrer mobile malgré sa grande taille (1,93m).

4) Marvin Harrison Jr, WR - Ohio State

Marvin Harisson Jr est sans le moindre doute le plus grand talent offensif hors quaterback de cette cuvée de draft. Si les trois premières sélections pourraient donc être marquées par la présence de lanceurs, le receveur des Buckeyes d’Ohio State pourrait être un choix de qualité pour les Cardinals de l’Arizona, qui choisiront en quatrième position. La franchise basée à Glendale possède d’ores et déjà un quaterback de talent en la personne de Kyler Murray, et pourrait donc décider d’entourer ce dernier par le biais d’un atout offensif à fort potentiel.



Âgé de 21 ans, Marvin Harrison est une véritable menace au niveau des courses verticales. Excellent athlète, le receveur d’1,93m sait clairement se déplacer et faire la différence sur son vis à vis, mais devra néanmoins travailler son aspect athlétique, bien plus conséquent en NFL qu’à l’université.

5) JJ McCarthy, QB - Michigan

Pour cette cinquième position, les Vikings du Minnesota vont également tenter de recruter un quaterback. Et pour cause, leur titulaire Kirk Cousins s’est engagé en faveur des Falcons d’Atlanta. Doté d’éléments offensifs de grande qualité comme le receveur Justin Jefferson, Minnesota va avoir besoin d’un leader au lancer, et c’est précisément là qu’intervient JJ McCarthy.



Évoluant chez les Wolverines du Michigan comme cela avait été le cas pour Tom Brady, le lanceur de 21 ans continue de voir sa côte grimper en flèche. JJ McCarthy, avant d’être un quaterback talentueux, est surtout un vainqueur avéré. Avant la fin de la saison, ce dernier a d’ailleurs dépassé la légende Brady en termes de yards à la passe pour Michigan. Avec un bilan de 27 victoires pour seulement une défaite cette saison, McCarthy est également le troisième quaterback universitaire de l’histoire à atteindre un tel bilan...