NFL - Super Bowl : Tom Brady bientôt rejoint par cette star ?

Benjamin Labrousse

Tom Brady est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Retraitée depuis peu, la légende des Patriots de la Nouvelle-Angleterre laisse désormais place à une nouvelle génération de quaterbacks, menée par l’excellent Patrick Mahomes. A l’orée d’un potentiel troisième titre au Super Bowl avec les Chiefs de Kansas City, le numéro 15 peut-il marcher dans les pas de la légende Tom Brady ?

Il s’agit de l’une des plus grandes légendes de l’histoire du sport, toute discipline confondue. Pendant près de 20 ans, Tom Brady aura assurément été l’un des meilleurs joueurs de la NFL. Fort d’une impressionnante longévité, TB12 s’est rapidement imposé à la mène des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Drafté à la 199ème position de la draft 2000, l’ancien refuge des Wolverines du Michigan était pourtant destiné à une carrière bien différente.



Entre 2000 et 2022, Tom Brady a inscrit sa légende. Le numéro 12 aura terminé joueur le plus titré de l’histoire avec 7 titres au Super Bowl (6 avec les Patriots, 1 avec les Buccaneers de Tampa Bay). Autre record de taille pour Tom Brady : celui du joueur le plus sélectionné de l’histoire au Pro Bowl (équivalent du All Star Game en NBA) avec 15 sélections. Élu meilleur joueur de la saison à 3 reprises (2007, 2010, 2017), la légende de la NFL a également été nommée MVP de 5 des 7 Super Bowls qu’elle a remportés.

NFL - Super Bowl : Un duel épique se prépare !▶️ Le lundi 12 février, les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco s’affronteront lors du Super Bowl LVIII. Une rencontre qui sera suivie dans le monde entier, et qui oppose deux équipes majeures de la NFL. L’occasion… — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 5, 2024

Patrick Mahomes, le digne héritier de Tom Brady en NFL ?

En février 2023, Tom Brady annonçait officiellement son départ de la NFL. Un an après être sorti de sa première retraite pour poursuivre avec les Buccaneers, le GOAT (meilleur joueur de tous les temps) laissait donc derrière lui un énorme héritage. Pour cette nouvelle génération de quaterbacks, Patrick Mahomes semble avoir pleinement réussi à prendre la relève. Drafté en 10ème position de la draft 2017, le joueur passé par Texas Tech a tout simplement révolutionné le poste le plus important au Football Américain. Lanceur de génie, Mahomes est également un leader hors pair, capable de faire preuve de sang-froid dans les moments clés d’un match.



A l’instar de nombreux quaterbacks de légende, Patrick Mahomes n’a pas tardé à briller. Après une première saison rookie passée en tant que lanceur numéro 2 chez les Chiefs de Kansas City, le numéro 15 impressionnera tout le monde dès sa deuxième saison en NFL. MVP en 2018, le joueur de 28 ans mènera également la franchise du Missouri vers son 2ème titre au Super Bowl cette année-là, puis à son 3ème en 2023. MVP en titre (Mahomes possède donc deux titres de meilleur joueur de la saison), Patrick Mahomes a, tout comme Tom Brady, quelques records impressionnants à son actif. Par exemple, la star de Kansas City n’aura eu besoin que de 40 matchs pour atteindre les 100 touchdowns à la passe, de 84 matchs pour atteindre les 200…

« Je ne suis même pas à mi-chemin des sept bagues du Super Bowl »