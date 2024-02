Biathlon : La France écœure tout le monde !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les championnats du monde de biathlon se sont ouverts à Nove Mesto (République tchèque). La France ne pouvait rêver de meilleur début. Membres du relais mixte, Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon ont apporté au pays une première médaille d'or. Une performance, qui a impressionné les médias du monde entier.

Première course et première médaille d'or pour le biathlon français aux championnats du monde. Le relais mixte composé d'Éric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon a permis à la France d'être sacrée devant la Norvège, championne olympiques en titre et vainqueur des quatre dernières éditions. Lancé à la place d'Emilien Jacquelin, le jeune Eric Perrot est parvenu à limiter la casse, tout comme Quentin Fillon Maillet, qui vit un début de saison délicat. Le double champion olympique à Pékin passait le relais à Justine Braisaz-Bouchet, qui se rendait sur l'anneau de pénalité après le tir couché. Mais efficace sur les skis, elle parvenait à refaire son retard et à lancer Julia Simon en tête. Vainqueur du gros globe de cristal l'année dernière, la native d'Albertville, qui a dégainé plus vite que son ombre, offrait l'or à son pays.

COCORICO! 🥇@FedFranceSki are the new MIXED RELAY WORLD CHAMPIONS! 🔥 @biathlonNMNM pic.twitter.com/PIRaZn375c — International Biathlon Union (@biathlonworld) February 7, 2024

Julia Simon décisive

Dernière relayeuse de la Norvège, Ingrid Landmark Tandrevold s'avouait vaincue. « J’avais l’impression de ne jamais pouvoir revenir sur Julia [Simon]. J’essayais juste de me concentrer sur moi-même, car je ne pouvais rien faire face à elle », a-t-elle confié dans des propos rapportés par Nordic Mag. Sa compatriote Karoline Knotten rendait aussi hommage à Julian Simon et à l'équipe de France : « Ce n’est pas une surprise que la France soit si forte. Nous devrions être heureux de la médaille d’argent parce que ce que Julia [Simon] a fait était incroyable ».

La presse internationale s'enflamme