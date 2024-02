Golf : Incroyable, il gagne sur le PGA Tour mais doit renoncer à 1,5 millions de dollars !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a quelques semaines, un jeune Américain réalisait un exploit historique en devenant le premier joueur amateur à s'imposer sur le PGA Tour depuis Phil Mickelson en 1991. Si on connaît la carrière de ce dernier, Nick Dunlap pourrait s'en inspirer, lui qui n'a que 20 ans seulement. Numéro 3 du classement amateur, il a donc gagné à The Amex le 21 janvier dernier mais n'a pas pu profiter de sa première grosse récompense. Mais pour lui, le circuit professionnel est déjà d'actualité...

Dans ce début de saison sur le PGA Tour, il se passe beaucoup de choses. Entre les surprises au niveau des résultats pour Matthieu Pavon et l'avènement de l'une des futures stars supposées, le circuit a de belles histoires à raconter. Nick Dunlap, qui étudiait à l'Université d'Alabama, a logiquement décidé d'intégrer directement le PGA Tour, lui qui est passé à côté du prize money pour sa victoire à The Amex.

Exploit historique

Nick Dunlap vient certainement de connaître une semaine qui va changer sa vie à tout jamais. L'Américain de 20 ans est le premier joueur amateur à s'imposer sur le PGA Tour depuis 1991 et le deuxième plus jeune à gagner sur les 90 dernières années, après Jordan Spieth. Avec un score total de -29 sur un parcours assez complexe où il a failli connaître une désillusion, il a résisté au Sud-Africain Christian Bezuidenhout, deuxième avec un coup de retard sur la tête.

1,5 millions de dollars envolés

Malheureusement pour Nick Dunlap, le règlement est clair et l'Américain n'a pas pu profiter de son gain pour avoir gagné ce tournoi, soit 1,5 millions de dollars. En raison de son statut d'amateur, il a dû laisser Bezuidenhout empocher ce joli chèque à sa place. De plus, il n'a pu marquer aucun point à la FedEx Cup et ces gains ne sont pas rétroactifs, c'est la raison pour laquelle il s'est empressé de prendre une décision pour son avenir.

Nouvelle carrière

Il est assez rare qu'un joueur aussi jeune débute sa carrière professionnelle à cet âge-là. Nick Dunlap n'a pourtant pas traîné et il a bien fait : à seulement 20 ans, le voilà désormais membre à part entière du PGA Tour et sa victoire a tout de même quelques avantages. En effet, le jeune Américain a gagné l'accès à tous les Signature Events de la saison, de quoi peut-être rattraper tout l'argent qu'il n'a pas pu gagner.