Golf : Le PGA Tour proche d'un accord à 3 milliards de dollars

Enlisé dans un conflit difficile avec le LIV Golf depuis deux ans, le PGA Tour souhaite trouver un accord pour fusionner avec ce nouveau circuit soutenu par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite. Malgré plusieurs tentatives, il semblerait que les dirigeants tentent tout pour trouver de nouveaux partenaires qui les aideraient un peu à rivaliser avec cette ressource inépuisable. Ce mercredi, le PGA Tour a officialisé un accord avec de nouveaux investisseurs pour environ 3 milliards de dollars.

Dans ce sport où l'argent coule à flots, le PGA Tour essaie tant bien que mal de retenir ses joueurs pour éviter qu'ils ne rejoignent le LIV Golf. Si le départ de Jon Rahm a fait beaucoup de bruit en décembre dernier, Tyrrell Hatton, le 16ème mondial, vient également d'accepter un nouveau contrat pour la ligue dissidente. En revanche, la fusion n'est pas encore d'actualité...

1,5 milliards de dollars pour les joueurs

Grâce à ce nouvel accord trouvé entre le PGA Tour et Strategic Sports Group, groupe d'investisseurs, les joueurs membres du PGA Tour recevront au total jusqu'à 1,5 milliards de dollars en actions. Selon Golf Planète , les 36 meilleurs joueurs du monde pourraient même gagner jusqu'à 70 millions de dollars, une somme forcément conséquente même si celles du LIV Golf sont alléchantes. Dernièrement, le circuit nord-américain a tendance à offrir de plus grandes récompenses lors de tous les tournois et cette somme pourrait servir.

Pas de fusion avec le LIV

Alors que Bloomberg News avait émis l'hypothèse d'un certain rapprochement avec le LIV Golf, ce nouvel accord n'inclut pas pour l'instant le PIF dans l'équation. Dans ses tentatives de créer un partenariat avec ce nouveau circuit, le PGA Tour va devoir se passer pour le moment de ce trésor inestimable que l'on estime à environ 600 milliards de dollars. Il faudra pour cela attendre le mois d'avril pour avoir plus de nouvelles par rapport à cette fusion qui se fait attendre.

Un projet trop ambitieux ?

Si le sujet de la fusion entre PGA Tour et LIV Golf est évoqué depuis l'été dernier, il semblerait que cela prenne beaucoup plus de temps que prévu. La date limite du 31 décembre 2023 a déjà été dépassée et les discussions doivent se poursuivre jusqu'au prochain Masters en avril prochain. Mais avec toutes ces solutions en attendant une fusion, les dirigeants du PGA Tour semblent avoir autre chose en mémoire.