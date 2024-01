Golf : Le début d'un succès sans limite pour Matthieu Pavon ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En remportant le week-end dernier le Farmers Insurance Open, le premier tournoi du PGA Tour pour un Français, Matthieu Pavon a créé une magnifique surprise. Le Bordelais de 31 ans, presque sorti de nulle part, s'est donc imposé devant certains des tout meilleurs joueurs du monde et vit pleinement son rêve américain. Et il n'est pas près de s'arrêter à cette victoire qui lui permet de prendre place sur le grand circuit.

Très loin du top 100 il y a encore quelques mois, Matthieu Pavon ne s'imaginait sûrement pas vivre un tel rêve aussi vite sur le PGA Tour. Personne d'ailleurs n'osait l'imaginer. Pourtant il est devenu en Californie au Farmers Insurance Open le premier Français de l'histoire à gagner un tournoi sur le circuit nord-américain. L'exploit est immense mais il est à la hauteur de son talent, lui qui semble paré pour aller encore plus loin.

Le golf français au sommet

Avec déjà les exploits de Céline Boutier en 2023, le golf français se porte sûrement mieux que jamais ! Matthieu Pavon, nouveau 34ème mondial, a marqué les esprits grâce à cette victoire inattendue. Inattendue ? Pas vraiment si l'on en croit ceux qui le côtoient de près. « C'est Matthieu qui a le jeu le plus complet pour gagner sur le PGA Tour. Il a le meilleur grand jeu. Il est au-dessus en termes de frappe et il ne tape qu'à 60 % de ses capacités, sinon il serait loin devant. Il commence aussi à bien putter. Le putting, c'est 75 % d'une victoire. Quand je suivais ses résultats, j'avais beaucoup de frustration parce qu'il avait des absences. Il pouvait être en tête et passer à côté. J'étais énervé pour lui (rires). Mais là aussi c'était évident que ça allait tomber. Il va s'inscrire dans la durée » déclarait Victor Dubuisson, jeune retraité, à L'Equipe il y a quelques mois.

Un moment historique

A deux coups de la tête avant d'entamer la dernière journée, Matthieu Pavon n'a jamais tremblé. Le Français a montré toute sa solidité sur un parcours exigeant en ne commettant quasiment aucune erreur. Au bord des larmes sur le parcours plus la fin approchait, il a prouvé qu'il était fait pour ça. « J'ai essayé de rester dans le moment présent. J'ai toujours des notes avec moi pour les lire sur le parcours : jouer chaque coup après l'autre, manger, boire, veiller à ce que tout soit sous contrôle et donner le maximum. C'est tout ce que je peux faire » dit-il. Son mentor Thomas Levet, consultant pour Canal + , rajoute : « Pour gagner un tournoi à San Diego comme il vient de le faire, il faut savoir se déconnecter du raisonnable. Ce qu'il sait faire tout en contrôlant son jeu, c'est très fort car c'est toute la difficulté du golf. »

« Il est temps de rêver d'un Majeur »