Golf : Matthieu Pavon vainqueur sur le PGA Tour, immense exploit français !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le sport français a décidé de commencer l'année 2024 tambour battant ! En golf, après Céline Boutier qui a réalisé de sacrés exploits la saison dernière, c'est au tour de Matthieu Pavon de connaître un grand moment : remporter un tournoi sur le PGA Tour. C'est la toute première fois qu'un Français réussit à s'imposer sur ce fameux circuit nord-américain et à 31 ans, il semble paré pour avoir une grande carrière.

C'est une sacrée surprise qui vient de s'abattre sur le PGA Tour, principal circuit de golf ! Matthieu Pavon, classé aux alentours de la 80ème place mondiale la semaine dernière, a réussi une semaine incroyable au Farmers Insurance Open en Californie. Sur un parcours réputé très exigeant, il a rattrapé son retard sur la tête pour s'offrir une première victoire sur le PGA Tour pour son troisième tournoi, lui qui avait déjà connu un top 10 pour sa première expérience.

Une semaine de rêve

Matthieu Pavon avait bien lancé les hostilités en passant les premières étapes largement dans la course à la gagne. Le Français a fait jouer son extrême solidité pour dépasser l'Allemand Jaeger et finir seul en tête en maîtrise avec finalement un coup d'avance sur le Danois Hojgaard. Membre du PGA Tour depuis le début du mois, il disputait son troisième tournoi et arrache déjà une première victoire. C'est donc un événement historique pour le sport français puisqu'il s'agissait d'une grande première, lui qui a attendu des années avant de s'imposer à l'échelon inférieur. « Il n’y a rien de mieux que de gagner aux Etats-Unis. Ce fut un long cheminement de 7 ans pour obtenir ma première victoire sur le DP World Tour l’an dernier et maintenant gagner ici, c’est un rêve qui devient réalité ! » réagit-il.

Un chèque de 1,6 millions de dollars

En remportant le Farmers Insurance Open ce week-end, Matthieu Pavon a bien sûr enregistré le plus gros gain de sa carrière. En effet, le Français repart de Californie avec un chèque de 1 620 000 dollars. Il est aussi le premier Européen à s'imposer sur le PGA Tour en 2024 après 4 épreuves et s'offre le droit de poursuivre son rêve américain. « C'est incroyable pour moi de gagner sur le PGA Tour. C'est un rêve de gamin » a réagi au micro de Golf Planète celui qui connaîtra son meilleur classement, avec la 34ème place mondiale.

Une place jusqu'en 2026

Alors qu'il jouait sa place pour participer au deuxième Signature Event de l'année, à Pebble Beach, Matthieu Pavon a fait bien mieux que ça ! Le Bordelais réalise des débuts phénoménaux sur le PGA Tour puisqu'il ne valide que des cartes en dessous du par depuis le début. Sa victoire lui permet également d'avoir une exemption pour jouer sur le grand circuit nord-américain jusqu'à fin 2026, une excellente nouvelle. Il sera également présent pour le prochain Masters au mois d'avril.