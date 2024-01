Dakar : Nouvelle désillusion pour Sebastien Loeb

Arnaud De Kanel

Neuf fois champion du monde en WRC, Sebastien Loeb s'est lancé à la conquête du Dakar. Et pour sa huitième participation, l'Alsacien a de nouveau échoué après avoir tutoyé le Graal de près. Une nouvelle désillusion pour le pilote tricolore qui semble définitivement maudit sur cette épreuve.

Sebastien Loeb a marqué l'histoire du rallye. Pilote le plus titré et fort de ses 9 sacres mondiaux, il s'est lancé le défi de remporter le Dakar. Présent pour la huitième fois de sa carrière au départ, Loeb s'est rapproché de la victoire finale. Malgré 5 victoires d'étapes, il a tout perdu lors de l'avant dernière étape pour finir à la troisième place du général pour la deuxième fois de sa carrière. Surnommé « Le Poulidor du Dakar » en référence au cycliste Raymond Poulidor, éternel second du Tour de France, ou encore « Loeb le maudit », l'Alsacien était forcément déçu à l'arrivée d'une course qui se refuse encore à lui.



F1 - Ferrari : Il vend la mèche pour l'avenir d'un pilote depuis le Dakar https://t.co/STjbFoD1c5 pic.twitter.com/TAmqHpkEf9 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

«C'est une voiture performante mais qui ne tolère pas l'erreur»

« On a souvent eu des problèmes mécaniques qui nous ont fait perdre du temps, parfois des conneries de ma part, aussi des erreurs de navigation. Et chaque année j'en ai eu une des trois. On sait que la voiture est fragile sur certains points, le but de l'équipe était de l'optimiser pour déjà travailler sur la suivante. C'est en cours. Aujourd'hui c'est une voiture performante mais qui ne tolère pas l'erreur », a confié Sébastien Loeb. David Castera, le directeur de l'épreuve, met en cause Prodrive, l'équipe du pilote français.

«C'est un manque de sérieux de l'équipe qui fait perdre Sébastien»

« La voiture ne roule pas de l'année, pas de développement ni d'investissement suffisant pour la faire évoluer, on voit qu'ils ont les mêmes pannes depuis deux ans, ce n'est pas normal si on veut gagner le Dakar. C'est un manque de sérieux de l'équipe qui fait perdre Sébastien. L'équipe n'est pas du tout structurée, ne s'est pas donné les moyens. Le fait que Dacia arrive derrière va faire beaucoup de bien », a-t-il décrypté dans des propos rapportés par Le Figaro . Sébastien Loeb retentera tout de même sa chance l'année prochaine

Quelle suite pour Loeb ?

Le nonuple champion du monde de WRC est déjà attendu au départ du Dakar en 2025. Il pilotera pour l'écurie Dacia où il retrouvera un certain Nasser Al-Attiyah. Leur prototype sera préparé par Prodrive et testé lors du Rallye du Maroc en fin d'année. Une neuvième chance de briser la malédiction s'offre donc à Sébastien Loeb.