Golf : Qui a gagné le plus d'argent en carrière grâce aux tournois ?

En basculant dans une nouvelle dimension depuis la création du LIV, le golf explose tous les records de gains dernièrement. Le sport laisse débarquer l'argent dans son entourage au détriment du sentiment historique et les sommes pourraient connaître une forte augmentation dans les années à venir. Si les contrats ont explosé, le prize money pourrait suivre le pas. Fortement récompensés en 2023, les tournois du PGA Tour ont permis à bon nombre de golfeurs de s'enrichir, à commencer par Tiger Woods.

Il serait bien compliqué de passer son temps à calculer chaque somme perçue par tous les golfeurs en incluant dans le total les sommes remportées grâce aux contrats. Considéré comme l'un des sports les plus généreux, le golf est à l'image du tennis une discipline où chaque tournoi rapporte un gros prize money. En calculant seulement les gains de tous les joueurs obtenus lors des tournois, le classement peut être un peu surprenant. Sauf à la première place...

Tiger Woods seul à 100 millions

D'après le site officiel du PGA Tour, le joueur ayant reçu le plus d'argent grâce à ses performances en tournoi est Tiger Woods. L'Américain aux 15 titres en Majeur est en effet largement leader de ce classement puisqu'avec ses 120 954 766 dollars amassés, il est le seul golfeur à dépasser la barre symbolique des 100 millions de dollars. A noter aussi qu'au golf, les carrières durent beaucoup plus longtemps que dans la plupart des sports, ce qui explique de telles sommes.

Un top 10 de légende

Avec son immense histoire, le golf regorge de noms qui auraient pu figurer dans le haut de ce classement. Mais le prize money est en constante évolution depuis des décennies et derrière Tiger Woods, on ne retrouve logiquement que des joueurs de son époque. Phil Mickelson est par exemple deuxième juste en dessous de la part des 100 millions de dollars. Viennent ensuite Rory McIlroy avec environ 80 millions, Jim Furyk et Vijay Singh avec 71 millions chacun et d'autres grands noms complètent le top 10, comme Justin Rose et Jordan Spieth.

Des gains qui ne pèsent pas lourd

En empochant environ 120 millions de dollars grâce à ses performances réalisées sur le PGA Tour, Tiger Woods s'est offert un beau matelas. Mais attention, le prize money représente parfois qu'une petite partie des vrais gains des joueurs. L'Américain est évidemment l'un des athlètes les plus connus de la planète et son nom est connu partout. Seul milliardaire du monde du golf, ses gains en tournois représentent ainsi environ 10% de ses gains totaux. C'est une tendance qui se répète souvent chez les meilleurs...