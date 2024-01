Golf : Combien les joueuses ont gagné en 2023 ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus grand circuit de golf féminin, le LPGA prend de plus en plus d'ampleur dernièrement. D'ailleurs, les saisons 2024 et 2025 seront diffusées en France sur L'Equipe live, une bonne nouvelle pour ceux qui veulent suivre les exploits de la meilleure représentante, Céline Boutier. Vainqueur de The Amundi Evian Championship en 2023, premier Majeur hommes et confondus pour la France depuis 2003, elle a fini l'année à la 3ème place mondiale. Elle fait donc partie des joueuses qui ont gagné le plus d'argent, mais combien gagnent vraiment les meilleures golfeuses de la planète ?

Il y a quelques jours, Le 10 Sport vous parlait des exploits de la Française Céline Boutier, grand espoir du golf, le premier depuis des années. Elle fait partie des athlètes à avoir illuminé le sport féminin français en 2023 en faisant partie des meilleures de son sport. Avec environ 2,8 millions de dollars remportés grâce au prize money, elle est aussi l'une des plus rémunérées. Loin d'être aussi généreux que le circuit masculin, le LPGA progresse beaucoup.

Lilia Vu triomphe

Une fois n'est pas coutume, c'est une Américaine, Lilia Vu, qui trône sur le classement des gains en tournois obtenus au cours de l'année 2023. Vainqueur de 2 Majeurs la saison dernière, le Chevron Championship et l'Open britannique, la golfeuse de 26 ans est devenue numéro 1 mondiale. Elue meilleure joueuse de l'année, elle est aussi celle qui a le plus gagné d'argent lors des tournois en 2023 : environ 3,5 millions de dollars en 19 tournois disputés sur le LPGA. Elle domine la Sud-Coréenne Yang et sa compatriote Corpuz, toutes les deux à plus de 3 millions également. Céline Boutier pointe donc à la cinquième place de ce classement, derrière la Chinoise Yin.

Des récompenses en hausse

En s'imposant l'été dernier au Walton Heath, Lilia Vu a pu profiter de l'une des plus belles récompenses de la saison sur le circuit : 1,35 millions de dollars. C'est une tendance qui semble se poursuivre depuis quelque temps maintenant puisque le golf féminin prend de plus en plus de place. Le top 10 des gains atteint les 25 millions de dollars, une somme qui ne cesse d'augmenter au fur et à mesure. « L’avenir du golf féminin est radieux, et c’est à nous, avec le soutien de l’ensemble de l’industrie, de prendre des mesures audacieuses », a déclaré Martin Slumbers, l'un des grands dirigeants du monde du golf féminin.

Le retard rattrapé

Remporter plus d'un million de dollars après une victoire dans un tournoi fait malheureusement partie des nouveautés dans le golf féminin. Mais grâce à l'argent investi dans le sport, on peut commencer à voir l'écart se réduire entre les tournois du PGA Tour et du LPGA Tour. L'US Open féminin, l'un des cinq Majeurs, a connu une dotation d'environ 11 millions de dollars en 2023. Chez les hommes, la dotation maximale dans un tournoi de cette importance est de 20 millions...