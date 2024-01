Golf : 188 joueurs à un million, c'est fort !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison 2023 riche, le monde du golf reprend ses droits tout doucement sur un nouveau calendrier basé sur une année calendaire. Mais depuis des mois, les tensions sont difficiles à gérer puisque la création du LIV Golf a mis à mal la domination du PGA Tour, qui craint que ses joueurs finissent par quitter le navire. Quoi qu'il en soit, golfeurs de la ligue dissidente comme joueurs du circuit historique, ils sont beaucoup à gagner de l'argent, beaucoup d'argent.

Les bilans pour l'année 2023 commencent à tomber depuis plusieurs jours voire semaines. En effet, l'argent a pris une nouvelle tournure dans le monde du golf avec l'arrivée de l'Arabie saoudite, qui a vraiment très envie d'investir dans le sport. Au football comme au tennis, le pays semble ne pas avoir de limites, et le golf l'a bien compris. La saison dernière, un record a été battu : près de 200 joueurs ont atteint le million de dollars de gains en tournoi, un nombre très impressionnant.

49 joueurs du LIV Golf

Créé en 2022 pour sa première saison, le LIV Golf est donc un nouveau circuit qui met aux prises certains des plus grands joueurs du monde qui acceptent petit à petit de quitter le PGA Tour pour gagner plus d'argent. L'Arabie saoudite réussit donc à convaincre de plus en plus de joueurs petit à petit et scinde le monde du golf en deux. En effet, s'ils acceptent de rejoindre ce nouveau circuit pour un gros contrat, ils ne sont pour l'instant plus autorisés à concourir sur le PGA Tour. En 2023, 49 joueurs ont gagné au moins un million de dollars de gains, soit l'intégralité du plateau...

Golf : Les "Signature Events", grosses promotions à la clé ! https://t.co/gakPK4afiO pic.twitter.com/r6ULi0NB2e — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Le PGA Tour au diapason

Pour répondre un peu à l'offensive du LIV Golf, le PGA Tour a mis en place de nouveaux investissements pour permettre à ses joueurs de gagner plus d'argent et ainsi, le circuit nord-américain a fait les choses en grand. Actuellement en négociation pour une fusion avec le LIV Golf, le PGA Tour a donc permis à 139 joueurs de passer la barre du million de dollars en 2023, dont 4 Français. Au total, cela fait donc 188 joueurs à plus d'un million dans le monde, un record.

Une tendance à poursuivre

L'été dernier, le PGA Tour annonçait qu'une fusion avec le LIV Golf était prévue. Mais si la date limite a été dépassée, les négociations se poursuivent encore. En combinant leurs forces, l'argent pourrait couler à flots encore plus que ce qu'il le fait maintenant. Il faut dire que les limites commencent à être dépassées dernièrement, surtout depuis que Jon Rahm a accepté un contrat à plus de 500 millions de dollars pour rejoindre le LIV Golf, devenant ainsi le sportif le mieux payé au monde.