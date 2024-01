EJ Unlimited : Les nouveaux champions de la formation

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Cofondée par deux escrimeuses françaises, la société EJ Unlimited déploie un tout nouveau concept de formation à destination des entreprises. Le programme Perform’ propose l’intervention et l’expertise de champions inspirants pour nourrir les thématiques de la réussite. Accompagnées par le Palatine Women Project, Eva Lacheray et Jade Maréchal déposent les armes pour présenter ce projet à leur image : inspirant.

Adversaires, coéquipières et maintenant associées. L’histoire d’Eva Lacheray et de Jade Maréchal, deux talents de l’escrime tricolore, est atypique dès l’entame. Tout comme leur duo. Quand l’une fait jaillir 10 nouvelles idées dans la minute et imagine déjà le projet en N+2, l’autre temporise, respire et s’attache à surtout à finaliser le tournage vidéo du dernier champion de leur programme de formation. « Oui, nous sommes très différentes , sourit Jade Maréchal. Mais je vois surtout de la complémentarité. Quand j’ai rencontré Eva, j’ai de suite vu quelqu’un d’une grande sobriété sur la piste, avec un calme émotionnel que je n’ai pas. Moi, je suis plutôt quelqu’un de très expressive et très émotive, tout l’inverse d’Eva (rire). Dans nos déplacements, lors des compétitions, on discutait souvent de nos projets professionnels. J’ai aussi senti, chez elle, cette envie d’entreprendre. Et au fil de nos conversations, on a décidé de s’associer ».

Des champions au cœur de leur projet

Le concept d’EJ Unlimited s’adresse au monde de l’entreprise et à sa grande quête des recettes du succès. Comment performer, comment trouver le chemin de la réussite. Pour cela, Eva et Jade ont imaginé une formation unique en son genre en faisant appel à l’expertise et la légitimité des champions. « Dans le haut-niveau, en sport comme dans toutes les autres disciplines comme la cuisine, le cinéma, etc… développe Eva Lacheray, beaucoup de gens sont excellents mais rares sont les champions. La différence se fait sur des points précis, des compétences intrinsèques comme la confiance en soi, le mental, la gestion du stress ou de l’échec. Les champions vont le diront tous : ils ont plus perdu que gagner. On a donc imaginé une formation, à destination des entreprises, autour de 10 thématiques sur lesquelles interviennent 10 champions ». 10 heures de programme, 100% online, pour une formation e-learning totalement unique. Une offre qui séduit déjà les entreprises, comme en témoigne Olivier Sampeur, directeur de Hult EF : « Nous avons une obligation de formation auprès de nos collaborateurs et l’offre proposée par Jade et Eva colle parfaitement avec ce que nous recherchons. Une formation à distance, avec la possibilité d’intégrer un relationnel humain : le produit nous parle très clairement ! Autant que la manière dont elles ont pu décliner leur offre. J’attends le lancement du premier programme avec impatience (sourire) ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par EJ UNLIMITED (@ej.unlimited_)

Démarrage imminent !

EJ Unlimited s’articule autour de plusieurs formules pour son offre baptisée « Perform’ ». Une version avec 5 modules pour présenter les 10 thématiques et l’intervention des 10 champions. Pour les entreprises qui souhaitent aller plus loin, Eva et Jade offrent la possibilité de faire intervenir un champion, sur une thématique évoquée ou sur un 11e sujet, pour un échange en direct et une expérience haut de gamme. « Notre promesse, c’est d’accompagner les entreprises vers la performance professionnelle à travers les champions , détaille Jade Maréchal. Pour Perform’1, nous sommes sur notre terrain de prédilection, le sport, avec des champions de basket, d’escrime, de judo, de natation synchronisée, etc… Mais nous avons en tête de pouvoir mettre en place des formations avec des champions issus de bien d’autres univers. Ce sera l’étape d’après (sourire) ». Après plusieurs mois de gestation, le bébé des fleurettistes va se lancer dans le grand bain début 2024 avec des champions nommés Boris Diaw (Basket, thématique « Atteinte objectif »), Marie Patouillet (cyclisme, thématique « prise de risque »), Quentin Fillon-Maillet (biathlon, thématique « Gestion de l’échec »), Tifany Huot-Marchand (short track, thématique de « l’adaptabilité »), Virginie Dedieu (natation synchronisée, thématique de la « Rigueur »), Thomas Cazeneuve (chessboxing, thématique de la « Gestion du stress »), Blandine Pont (Judo, thématique « Équipe de vie »), Astrid Guyard (escrime, thématique de « l’organisation »), Maxine Éouzan (plongeon, thématique de la « confiance en soi ») et un dernier champion, autour de la thématique de la « Communication », dont l’identité n’a pas encore été révélé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par EJ UNLIMITED (@ej.unlimited_)

« A Rio, la moitié des athlètes vivait sous le seuil de pauvreté…»