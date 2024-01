Golf : Saison historique pour Céline Boutier, bientôt au sommet ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le golf français tient peut-être enfin son immense championne. Céline Boutier, 30 ans, vient de terminer la saison 2023 à la 3ème place mondiale à la suite de ses succès au plus haut niveau, notamment le Amundi Evian Championship, l'un des cinq tournois du Grand Chelem reconnus par la LPGA. Dans un circuit qui passe souvent sous les radars, Boutier vient d'être élue championne des championnes France par le journal L'Equipe. Et forcément, cela mérite que l'on se penche dessus.

Le golf a toujours été dominé en grande partie par les Américains. Mais si d'autres nations ont été capables d'apporter de nombreux champions, la France n'a pas laissé un souvenir indélébile dans l'histoire de ce sport. Ce sera peut-être le destin de Céline Boutier, nouvelle pépite tricolore qui force le respect de tout le monde en France. Les chiffres de son année sont très intéressants.

Une victoire historique

En remportant l'Evian Championship en France l'été dernier, Céline Boutier a réalisé un sacré exploit. Avant elle, seuls 3 Français avaient réussi l'exploit de s'imposer en Majeur : Arnaud Massy à l'Open britannique en 1907 côté masculin, Catherine Lacoste, titrée à l'US Open en 1967 et Patricia Meunier-Lebouc qui avait réussi cette performance au Chevron Championship en 2003 côté féminin. « C’était mon plus gros rêve. Si je devais gagner un tournoi, c’était Evian. Je ne l’espérais pas cette semaine mais je suis très heureuse d’avoir pu partager ça avec ma famille et avec le public français » avait-elle déclaré à l'époque.

Des sacrifices récompensés

Professionnelle depuis 2016, Céline Boutier est partie à l'âge de 19 ans à la conquête de l'Amérique avec un rêve en tête : intégrer le LPGA Tour, la version féminine du grand circuit nord-américain. La Française a marqué les esprits en jouant pour l'université de Duke sur le circuit amateur. Formée par son père, elle semble enfin avoir été récompensée de tant d'efforts, elle qui a fini 2023 à la 3ème place mondiale. En termes de gains en tournois, Boutier a récupéré environ 2,8 millions de dollars.

