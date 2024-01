Golf : Comment le LIV oblige le PGA Tour à augmenter ses prix

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plongé dans un conflit qui semble bien difficile à régler, le monde du golf pourrait en sortir grand perdant. Depuis la création du LIV Golf, ce circuit dissident qui a vu le jour sous l'impulsion de l'Arabie saoudite, la guerre est déclarée avec le PGA Tour. Les joueurs se déchirent puisque certains ont accepté de bafouer l'aspect historique du golf au profit d'un gros chèque. Pour éviter de se noyer sous les dégâts, le circuit professionnel nord-américain est bien obligé de se mettre au diapason...

Dans sa guerre d'opposition face à ce géant du Moyen-Orient, le PGA Tour pourrait bien perdre les pédales. L'Arabie saoudite confirme ses désirs d'investir beaucoup d'argent dans le monde du sport, et pas que dans le football. Le golf est touché de plein fouet depuis deux ans après la création d'un nouveau circuit rassemblant les joueurs qui ont accepté de tourner le dos à leur berceau.

Les prix explosent

Alors que la nouvelle année vient tout juste d'être fêtée, le PGA Tour va reprendre avec une grande compétition : The Sentry, le tournoi des Champions organisé à Hawaï. Ces deux dernières années, le prize money a considérablement augmenté et ce n'est sans doute pas un hasard. L'année dernière, Jon Rahm avait gagné ce tournoi et avait empoché 2,7 millions de dollars contre un peu moins de 1,5 millions de dollars l'année précédente. En 2024, la dotation totale sera de 20 millions de dollars, soit une augmentation de 5 millions par rapport à 2023.

Golf : Plus d'un milliard de dollars pour 10 https://t.co/xfvGm0Eard pic.twitter.com/K6efTBE2UV — le10sport (@le10sport) December 27, 2023

Une fusion nécessaire

En faisant profiter ses athlètes de sommes extravagantes, le LIV Golf pourrait faire couler définitivement le PGA Tour. Ce dernier a bien compris qu'il fallait réagir et c'est pour cela qu'une fusion a été annoncé il y a six mois. « Lorsque l’accord sera finalisé, le PGA Tour sera dans la position où les athlètes sont propriétaires de leur sport. Vous avez non seulement le PIF, mais aussi probablement un autre investisseur, avec une expérience significative dans les affaires, le sport et le marketing. Il nous aidera à amener le PGA Tour à un autre niveau, à prendre des parts d’en d’autres sports et à être plus compétitifs » se réjouissait à l'époque Jay Monahan, le patron.

Sans solution ?

Si la fusion traîne et que le PGA Tour tente tout pour augmenter les récompenses et convaincre les joueurs restants de rester sur son circuit, le patron voit bien qu'il sera bien difficile de trouver un accord qui convient à tout le monde. D'ailleurs, la date limite a déjà été dépassée et la fusion est pour l'instant en suspens. Pour l'instant, le patron du circuit n'a pas trouvé le bon investisseur visiblement...