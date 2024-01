Golf : Le PGA Tour à la merci de l'Arabie saoudite, la fusion traîne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Touché par une terrible crise en plein cœur, le golf a divisé tout le monde récemment. Avec la création du LIV Golf, ce circuit dissident qui a vu le jour grâce au Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, ce sport historique nage dans le conflit puisque pour le moment, malgré l'annonce d'un accord trouvé pour fusionner avec le PGA Tour. Ce dernier reste sous la menace puisque beaucoup de joueurs finissent par quitter les rangs...

Six mois après l'annonce d'une fusion imminente pour 2024 entre le PGA Tour et le LIV Golf, la situation ne semble pas avoir beaucoup évolué. Le circuit nord-américain, qui a vu pas mal de ses joueurs quitter le navire pour des sommes alléchantes, a dû trouver une solution en réaction. L'Arabie saoudite commence à mettre son nez dans toutes les disciplines sportives et fait peur à un grand nombre d'instances dirigeantes. Les ressources semblent illimitées et Jay Monahan, patron du PGA Tour, l'a bien compris.

Un combat dans le vide ?

Le golf n'a jamais été trop radin en matière de récompenses pour ses meilleurs joueurs. Beaucoup d'entre eux figuraient déjà parmi les 50 sportifs les mieux payés de la planète mais avec l'arrivée du LIV, le sport a pris une nouvelle dimension. « On ne peut pas lutter avec un gouvernement étranger aux ressources illimitées. Nous avons attendu d’être dans la meilleure position possible pour conclure cet accord » confiait Jay Monahan au moment de conclure un accord précieux pour la fusion entre le PGA Tour et le LIV Golf.

Golf : Trahison à 500 millions de dollars, l'Arabie saoudite gagne la guerre du golf https://t.co/TI1sd8saxL pic.twitter.com/fo9EIapf8g — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Des progrès trop compliqués

Très mal reçue par une grande majorité de joueurs il y a deux ans, la création du LIV Golf a totalement bouleversé la charge historique du golf. Finalement, mois après mois, l'Arabie saoudite a réussi à attirer dans ses filets de nombreux profils en repoussant toujours un peu plus les limites. Récemment, c'est Jon Rahm, l'un des joueurs les plus célèbres et talentueux de sa génération qui a cédé - et comment lui en vouloir - en acceptant un chèque de 500 millions de dollars. Pour essayer de lutter, le PGA Tour a bien été obligé de faire monter ses chiffres. Jay Monahan a également confié qu'environ 150 millions de dollars ont été déboursés pour augmenter un peu le salaire de ses joueurs.

Un projet ambitieux