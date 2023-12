Golf : Trahison à 500 millions de dollars, l'Arabie saoudite gagne la guerre du golf

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du Masters en août dernier, son deuxième Majeur en carrière, Jon Rahm est l'un des golfeurs les plus talentueux de sa génération. Actuellement 3ème mondial à 29 ans, l'Espagnol a pourtant pris une grande décision pour la suite de sa carrière : rejoindre le LIV Golf. En effet, l'Arabie saoudite a lâché un immense chèque pour attirer Rahm dans ses filets et cette histoire plonge un peu plus le golf dans une situation de non retour.

Est-on en train d'assister à la mort à petit feu du golf tel qu'on le connaît depuis des décennies ? C'est en tout cas ce qui se passe actuellement tellement les clans sont opposés. Entre ceux qui se laissent tenter par les sommes alléchantes et les défenseurs de leur sport qui perdent petit à petit des membres, le fossé se creuse. L'Arabie saoudite n'a pas fini de faire trembler la terre après avoir offert 500 millions de dollars à John Rahm pour intégrer le LIV Golf.

Un contrat record

Ne cherchez pas plus loin : aucun sportif n'a reçu un contrat aussi important. Jon Rahm est donc le sportif le mieux payé de la planète devant Cristiano Ronaldo. La rumeur a été confirmée il y a une dizaine de jours et l'Espagnol rejoint des joueurs qui ont déjà sauté le pas comme Brooks Koepka, Bryson DeChambeau ou encore Dustin Johnson. Le golf prend donc une dimension encore plus grande avec la présence de ces champions qui récoltent énormément d'argent, bien plus que ceux qui évoluent encore sur le PGA Tour.

Une trahison étonnante

Quand le LIV Golf a vu le jour, deux clans ont commencé à s'opposer : les joueurs favorables à une accession dans cette ligue dissidente et ceux qui s'y opposent férocement. Auparavant, ce dernier clan était largement plus représenté et comptait dans ses rangs un certain Jon Rahm. « Un tournoi avec des départs par trous, avec trois rondes et sans coupure, pour moi, ce n’est pas un tournoi de golf. C’est aussi simple que ça. Est-ce que ça changerait quelque chose à ma vie de gagner 400 millions de dollars supplémentaires ? Non » confiait-il en 2022.

L'Arabie saoudite grappille petit à petit

En réussissant à attraper Jon Rahm dans ses filets, l'Arabie saoudite a gagné un joueur de taille et elle confirme sa mainmise progressive. En effet, à l'heure actuelle, la moitié des vainqueurs de Majeurs lors des 31 dernières éditions ont rejoint le LIV Golf. Quoi qu'il en soit, l'arrivée de Jon Rahm sur ce circuit dissident n'a pas manqué de raviver les tensions entre les clans, beaucoup regrettant que l'histoire du golf soit bafouée à ce point.