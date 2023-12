Golf : Ce golfeur qui explose le salaire de Mbappé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de faire du monde du sport la parfaite vitrine pour redorer son image aux yeux du monde, l'Arabie saoudite voit les choses en grand. Après avoir investi des sommes folles dans le monde du football, le royaume s'est attaqué au golf il y a deux ans. Grâce à Greg Norman, ancien numéro 1, un circuit dissident est donc né en 2022 et il n'a pas été difficile d'attirer de grandes têtes d'affiche sur le LIV Golf en proposant de belles sommes. Des sommes dépassant même celles des plus grands joueurs de football de la planète, à commencer par Kylian Mbappé.

Le golf était déjà l'un des sports rémunérant le mieux ses champions. Avec la création du LIV Golf, soutenu par le fonds d'investissement saoudien, la discipline a pris un autre tournant. En octobre dernier, le magazine Forbes dévoilait le classement des sportifs les mieux payés de la planète et sans surprise, ce sont les footballeurs qui dominent plutôt. Kylian Mbappé a par exemple fait une entrée fracassante mais quand on regarde seulement le salaire, on se rend compte qu'il est dépassé par un golfeur, un gros indice sur le poids de l'investissement de l'Arabie saoudite dans ce sport.

Mbappé a un gros salaire

Après des mois de feuilleton autour de son potentiel transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé a su profiter de la situation pour récolter beaucoup d'argent. Le PSG a tout fait pour le garder au chaud et à l'heure actuelle, il toucherait environ 104 millions d'euros entre son salaire et ses revenus extrasportifs. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin prochain, il n'est pas seulement dépassé par Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi dans ce domaine en 2023, mais aussi par un golfeur !

Dustin Johnson triomphe

En devenant le premier vainqueur du championnat du LIV Tour en 2022, Dustin Johnson a gagné beaucoup d'argent et la tendance s'est poursuivie en 2023. L'Américain, vainqueur de 2 Majeurs autrefois sur le PGA Tour, a fait le choix de rejoindre le circuit dissident en voyant les sommes que l'Arabie saoudite pouvait se permettre de lâcher. Et il ne doit pas regretter : il fait aujourd'hui partie du cercle très fermé des sportifs à plus de 100 millions de dollars à l'année. Avec 118 millions de dollars en 2023, soit environ 107 millions d'euros, il dépasse légèrement son compatriote Phil Mickelson.

Johnson mieux payé que Mbappé

Avec ce sport qui pointe le bout de son nez dans les classements des sportifs les plus riches de la planète, les joueurs vont commencer à trouver de la concurrence ! C'est le cas de Kylian Mbappé puisque Dustin Johnson est donc mieux payé que le Français à l'heure actuelle. Pour le moment, on est encore loin des 247 millions d'euros de Cristiano Ronaldo, recruté dans le club saoudien d'Al-Nassr plus tôt dans l'année.