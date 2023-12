Darts - Fléchettes : coup de génie, les incroyables images de la première victoire française en championnat du monde

Scène historique au championnat du monde de fléchettes. 146e joueur mondial, Thibault Tricole est devenu le premier joueur français à remporter un match dans cette compétition. Surnommé « La French Touch », le Breton de 34 ans a livré son ressenti sur les réseaux sociaux avant son 32e de finale jeudi face à Rob Cross, huitième au classement.

En France, les fléchettes sont synonymes de partie entre amis dans un bar. Mais en Angleterre, ce sport réunit des centaines de supporters dans une salle surchauffée. Déguisements en tout genre, bières, tout est réuni pour passer une agréable journée. Justement, l'Alexandra Palace de Londres accueille les championnats du monde jusqu'au 3 janvier. Et un Français s'est déjà illustré. Âgé de 34 ans, Thibaullt Tricole a vaincu le Belge Mario Vandenbogaerde au premier tour et est devenu le premier tricolore à remporter un match dans cette compétition. Cet architecte-paysagiste a livré ses impressions sur son compte Facebook .

TRICOLE MAKES HISTORY! 🇫🇷Thibault Tricole becomes the first French player to win a game at the World Championship!He defeats Mario Vandenbogaerde in a real battle which saw every set go to a deciding leg.📺 https://t.co/f3RU9WTIoD#WCDarts | R1 pic.twitter.com/Zn4MrHeiFf