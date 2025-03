Salah au PSG : Luis Enrique a trouvé mieux !

Thomas Bourseau

Avec le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid, le PSG a fini par combler ce vide avec le recrutement de Khvicha Kvaratskhelia et non Mohamed Salah comme cela fut évoqué par divers médias… du moins pour le moment. Du point de vue de Luciano Spalletti, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique pourrait même avoir gagné au change.

A plusieurs reprises déjà, Mohamed Salah a déjà fait part dans la presse du fait qu’il honorait sa dernière année de contrat à Liverpool avant d’aller voir ailleurs. L’Égyptien tient à offrir un nouveau titre de champion d’Angleterre aux Reds après celui de la saison 2019/2020, soit cinq exercices plus tard dans l'optique de partir sur une très bonne note.

Salah annoncé au PSG, Kvaratskhelia lui grille la priorité

Après huit ans passés sur les bords de la Mersey, Mohamed Salah pourrait rebondir en Arabie saoudite ou bien au PSG, club auquel le nom du meilleur buteur des Reds cette saison revient occasionnellement dans les médias. Et ce, quand bien même le président Nasser Al-Khelaïfi ait crié à la fake news à l’automne dernier. Depuis, le Paris Saint-Germain a enregistré la venue de Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ hors bonus. Et de par cette transaction, il serait possible que le club de la capitale dispose d’une régénération de Salah d’après Luciano Spalletti.

«Ce qui le rend si difficile à défendre. Peut-être... Mo Salah est l'un des joueurs qui avait cette qualité»

« Il a cette sensibilité lorsqu'il dribble, dans sa façon de caresser le ballon et de tromper les adversaires, ce qui le rend si difficile à défendre. Peut-être... Mo Salah est l'un des joueurs qui avait cette qualité dans les espaces restreints et la précision de sa finition, la capacité de rester calme et de ne pas ressentir la pression. Kvaratskhelia est un garçon tranquille et un joueur exceptionnel qui a certainement un grand avenir devant lui ». a assuré l’ancien entraîneur de Khvicha Kvaratskhelia au Napoli dans des propos relayés par The Athletic.