PSG : Un «gars odieux», ce proche de Luis Enrique balance

Amadou Diawara

Depuis l'été 2023, Luis Enrique est le nouvel entraineur du PSG. S'il véhicule une image négative face à la presse, le coach espagnol n'est pas du tout le même avec ses joueurs et son staff. D'après Lluis Lainz, membre du staff technique du FC Barcelone entre 1996 et 2008, Luis Enrique peut être odieux devant les médias, mais il est attentionné dans un vestiaire.

Pour pallier le départ de Christophe Galtier, remercié, le PSG a décidé de faire confiance à Luis Enrique. Après une première saison réussie, le coach espagnol a fait progressé son équipe cette saison, et ce, malgré le départ de Kylian Mbappé. D'ailleurs, le PSG a dominé Liverpool de la tête et des épaules pendant la quasi-totalité de la rencontre en huitième de finale aller de la Ligue des Champions ce mercredi. Toutefois, son équipe a finalement perdu au Parc des Princes (0-1).

PSG : Luis Enrique est «désagréable» en public

Ce mardi soir, le PSG retrouve Liverpool à Anfield. Pour composter son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, la bande à Marquinhos doit l'emporter par deux buts d'écart, ou gagner la séance des tirs au but en cas de victoire moins large.

Luis Enrique est «attentionné» avec son vestiaire

En attendant ce choc entre le PSG et Liverpool, Lluis Lainz a lâché toutes ses vérités sur la personnalité de Luis Enrique. « Il y a un décalage entre son image publique en conférence de presse de gars odieux, désagréable, et comment il peut être dans un vestiaire, exigeant, certes, mais communicatif, attentionné, drôle, même », a-t-il confié à L'Equipe. Pour rappel, Lluis Lainz était membre du staff technique du FC Barcelone entre 1996 et 2008, soit à l'époque où le coach espagnol était un joueur blaugrana (1996-2004), et il a également écrit l'ouvrage intitulé « La méthode Luis Enrique ». Reste à savoir si le PSG réussira à renverser Liverpool grâce à son entraineur.