PSG : Le salaire de Mbappé est dévoilé, c'est le jackpot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, le magasine Forbes a dévoilé le classement des joueurs les mieux payés de la planète. Un classement dominé par Cristiano Ronaldo, aujourd'hui sous contrat avec Al-Nassr. Le premier français, Kylian Mbappé, pointe à la quatrième place, juste derrière Neymar et Lionel Messi, ses deux anciens partenaires au PSG.

En prolongeant son contrat avec le PSG en 2022, Kylian Mbappé a touché le jackpot. Son salaire avait été revu à la hausse et il est, évidemment, le joueur parisien le mieux payé. Ce samedi, le magasine Forbes a dévoilé son salaire.

Il régale Mbappé et jubile https://t.co/u53QXLQGmZ pic.twitter.com/ORego0BYeG — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Le salaire de Mbappé est dévoilé

Lié au PSG jusqu'en juin prochain, Mbappé toucherait, au total, 104M€. Son salaire annuel est fixé à 85M€. A cela se rajoute 19M€ de revenus extrasportifs. Le média le place à la quatrième place du classement des joueurs les mieux payés de la planète.

Quatre joueurs touchent plus !

La première place est détenue par Cristiano Ronaldo, l'un des premiers joueurs à avoir tenté le pari saoudien. La star portugaise toucherait près de 247M€ par an (190M€ de salaire et 57M€ de revenus extrasportifs). Le podium est complété par Lionel Messi (57M€ de salaire et 66M€ de revenus extrasportifs) et Neymar (76M€ de salaire et 30M€ de revenus extrasportifs)