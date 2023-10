Humilié par le PSG, l'OM lâche un message sur Luis Enrique

Jean de Teyssière

L'OM et le PSG se sont déjà affrontés cette saison. Au Parc des Princes, 5 jours après le départ de Marcelino suite à la crise qui a frappé l'OM, les hommes de Jacques Abardonado se sont lourdement inclinés en terre parisienne (0-4). Jean-Pierre Papin, le conseiller du président de l'OM, a parlé de Luis Enrique et en pense beaucoup de bien.

La rivalité entre l'OM et le PSG est née dans les années 90 et est un peu retombée depuis les années 2010 et l'arrivée du Qatar à la tête du PSG, creusant l'écart de niveau entre les deux équipes. Depuis 2011, l'OM n'a remporté que 3 matchs face au PSG, tandis que le club de la capitale en a remporté 23. Un écart abyssal.

Luis Enrique sous le charme de Gattuso

Fin septembre, au cours d'un live Twitch , Luis Enrique faisait l'éloge du nouvel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso : « Il vient du football italien et on pourrait penser que c'est un entraîneur défensif. C'est tout le contraire. Il a changé la mentalité de ses joueurs, même avec une équipe plus faible. J'aime le voir jouer. Il a mis en place des mécanismes qui permettent de jouer au ballon et d'attaquer depuis l'arrière. Ils peuvent attaquer l'espace avec facilité. J'aime l'énergie de Gattuso, c'est un animal compétitif. »

«Le PSG ? Ils ont un bon entraîneur avec Luis Enrique»