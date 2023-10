PSG : Il balance tout sur son calvaire !

Pierrick Levallet

Gravement blessé au genou la saison dernière, Lucas Hernandez a malgré tout été recruté par le PSG cet été. Et depuis le début de saison, le défenseur de 27 ans se montre à la hauteur des attentes. En marge de la victoire de l'équipe de France contre les Pays-Bas ce samedi (1-2), le champion du monde 2018 s'est livré sur son calvaire de la saison passée.

Cet été, le PSG a fait un gros pari avec Lucas Hernandez. Sortant tout juste d’une grosse blessure au genou, le défenseur de 27 ans a malgré tout été acheté pour 45M€ par le club de la capitale. Et en l’absence de Nuno Mendes, l’international français s’est fait sa place dans le couloir gauche du onze de Luis Enrique.

Le PSG n’avait aucune chance pour ce gros coup du mercato https://t.co/xCeahbK48E pic.twitter.com/qG7kDeT7lz — le10sport (@le10sport) October 14, 2023

Après sa grave blessure, Lucas Hernandez s'est fait sa place au PSG

Le champion du monde 2018 retrouve peu à peu son véritable niveau et se montre à la hauteur des attentes au PSG pour le moment. Et à l’occasion de la victoire de l’équipe de France contre les Pays-Bas ce samedi soir (1-2), Lucas Hernandez s’est livré sur son calvaire de la saison dernière après sa blessure.

«J’espère que c’est le début d’une grande saison»