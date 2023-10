Un scandale éclate, un cadre du PSG prend la parole

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Italie n’aborde pas sa rencontre face à Malte samedi dans les meilleures conditions, alors que l’équipe de Luciano Spalletti a assisté jeudi aux départs prématurés de Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, les deux internationaux transalpins étant au coeur d'une enquête sur des paris sportifs illicites. Interrogé, le portier du PSG Gianluigi Donnarumma reconnaît avoir vécu « des heures difficiles ».

Alors qu’elle affronte Malte samedi dans le cadre des éliminatoires pour l’Euro 2024, l’Italie devra faire sans Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali. Les deux internationaux transalpins ont été entendus par la police dans le cadre d’une enquête concernant des paris sportifs illicites. La Fédération a estimé que Zaniolo et Tonali n’étaient « pas dans les conditions nécessaires pour faire face aux engagements prévus dans les prochains jours » et les a donc renvoyés dans leur club respectif. De quoi perturber le groupe de Luciano Spalletti.

« Cela nous fait mal au cœur »

Interrogé par Sky Sport , Gianluigi Donnarumma s’est prononcé sur l’affaire. « Cela a été des heures difficiles, nous sommes proches de Zaniolo et de Tonali d'un point de vue humain et sportif , a indiqué le portier italien du PSG, relayé par Eurosport. Cela nous fait mal au coeur de perdre deux garçons qui peuvent nous apporter beaucoup. On est en train de créer un bon groupe, mais on reste proches d’eux . »

« Ce qui s'est passé ne doit pas nous impacter »