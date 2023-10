Neymar voit rouge, il crie au scandale !

Thomas Bourseau

Dans le cadre de la trêve internationale, Neymar a quitté l’Arabie saoudite pour retrouver la sélection brésilienne qui a concédé le match nul face au Venezuela cette nuit (1-1). De quoi agacer un supporter de la Seleçao qui a jeté un sachet de pop-corn sur Neymar qui a pesté. Le sélectionneur du Brésil a volé à la rescousse de l’ancien du PSG.

Le Brésil recevait le Venezuela dans la nuit de jeudi à vendredi dans le stade Arena Pantanal. Neymar n’a pas pu faire la différence sur ce match, le but brésilien ayant été inscrit par Gabriel, le défenseur d’Arsenal. Et force est de constater que la soirée de Neymar ne fut pas belle. La Seleçao a été tenue en échec sur le score de 1-1 et Neymar a été la victime d’un mauvais geste de la part d’un supporter.

Neymar reçoit un sac de pop-corn et fulmine : «Un type qui fait ce genre de choses n'est pas un type éduqué»

En effet, en plein match, un supporter brésilien a jeté un sachet de pop-corn à Neymar. De quoi rendre très nerveux l’ancien joueur du PSG et nouvelle star d’Al-Hilal. « C'est très triste, je ne viens pas ici en vacances, encore moins pour me promener, je suis venu pour faire ce que j'aime le plus soit jouer au football et défendre mon pays. Ce supporter a lancé... Je n'ai même pas vu ce que c'était, je l'ai vu seulement quand il m'a touché, je suis devenu très nerveux, je condamne ce genre d'attitude, vous n'avez pas à le faire, c'est très mauvais pour le football, pour les êtres humains. Un type qui fait ce genre de choses n'est pas un type éduqué, il ne pourra pas élever son fils de la meilleure façon possible. S'il se plaint autant, c'est lui qui aurait dû mieux s'entraîner et être sur le terrain, pas moi ».

Sélectionneur du Brésil, Fernando Diniz sort de ses gonds : «C’est un manque de respect»