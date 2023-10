En guerre avec Neymar, Riolo raconte son calvaire

Amadou Diawara

Alors que Daniel Riolo ne s'est pas montré tendre envers lui dans l'After Foot de RMC Sport, Neymar a porté plainte. Toutefois, l'ancienne star du PSG n'a pas obtenu gain de cause en première instance. Après avoir annoncé le verdict, Daniel Riolo a fait part de son immense soulagement.

Lors de son séjour au PSG (2017-2023), Neymar a vu Daniel Riolo dénoncer toutes ses frasques. En effet, le journaliste de RMC Sport s'est souvent lâché sur les problèmes extra-sportifs de l'actuel numéro 10 d'Al Hilal dans l' After Foot . A tel point que Neymar a décidé de déposer une plainte à l'encontre Daniel Riolo.

Présent dans l' After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a révélé qu'il avait obtenu gain de cause face à Neymar en première instance, avant de donner son ressenti sur ce procès, qui a duré plus d'un an. « J'ai gagné contre Neymar au Tribunal en première instance. Il m'attaquait pour des propos que j'ai tenus ici. Des propos qui étaient évidemment prouvés et argumentés. Cela m'a pris beaucoup de temps et c'était assez stressant car il demandait énormément d'argent. Cela aurait été assez pénible pour ma réputation. J'ai eu d'autres histoires de ce genre, mais aucune ne m'avait stressé autant que celle-là. Donc je félicite mon avocat », a confié Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

