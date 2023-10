Ballon d’or : Une nouvelle menace révélée pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est en lice avec Lionel Messi et Erling Braut Haaland pour le Ballon d’or 2023. Néanmoins, au vu de la progression fulgurante de Jude Bellingham ainsi que ses performances au Real Madrid, l’Anglais sera une menace pour le joueur du PSG à l'avenir. Et ce n’est pas Gareth Bale, Rio Ferdinand et Micah Richards qui diront le contraire.

Au PSG, Kylian Mbappé a été en feu pendant la saison dernière selon Achraf Hakimi qui estime que son coéquipier à Paris mérite le Ballon d’or et notamment en raison de ses performances avec l’équipe de France à la Coupe du monde.

Pour Gareth Bale, Jude Bellingham pourra postuler au Ballon d’or

Mais pour les suivants, Kylian Mbappé aura fort à faire avec Jude Bellingham, nouvelle star de 20 ans du Real Madrid comme Gareth Bale l’a laissé entendre à la mi-septembre à Sky Sports. « Il marque des buts, ce qui est important, surtout dans un club comme celui-là. Et prendre un bon départ à Madrid est toujours important. Un futur Ballon d'or ? Je pense qu'il n’a pas de limite. S'il continue à travailler dur et à faire ce qu'il fait, je dirais que le ciel est sa limite ».

Ferdinand et Richards militent pour le Ballon d’or de Bellingham