EA SPORTS 24 : Le 10 Sport a testé EA FC 24 pour vous !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendue, la plus célèbre simulation de football est de retour avec une petite révolution. Un différend financier avec la FIFA marque la fin d’une ère pour la franchise d’EA SPORTS qui pour la première fois de son histoire change de nom. Place donc à EA FC 24 qui sort officiellement ce vendredi 29 septembre. Et Le 10 Sport a testé ce nouvel opus.

Après de longues semaines d’attente, il est enfin disponible pour tout le monde depuis ce vendredi 29 septembre. La franchise la plus puissante d’Electronic Arts revient et fait peau neuve… au moins en apparence. Pour la première fois depuis 30 ans, la plus célèbre simulation de football a perdu FIFA de son nom, la faute à la fin du partenariat historique avec la fédération internationale. Rebaptisé EA SPORTS FC 24, le jeu connaît donc une révolution, mais garde tout de même ce qui a fait sa force. FIFA n’a perdu que son nom et conserve ses licences majeures et en ajoute des nouvelles ! La Saudi Pro League, devenue incontournable depuis le mercato estival, est bien présente. Il faut dire qu’un jeu de foot sans Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema ou Sadio Mané, ça fait tache. En ce qui concerne l’ergonomie des menus, ce EA FC 24 ne se distingue pas vraiment, mais change d’identité visuelle, comme pour tourner la page FIFA.

Le gameplay évolue

L’une des principales nouveautés de cet opus concerne le gameplay avec l’apparition des «Playstyles». Il en existe 34 au total. Concrètement ce sont des capacités données à certains joueurs en fonction de leur niveau, et utilisable en cours de match. Cela permet d’augmenter durant un court instant la vitesse, la frappe ou la qualité de passes. Par exemple, Kevin De Bruyne et Harry Kane disposent du playstyle «Passe incisive+» qui peut permettre à tout moment à ces joueurs de réaliser une passe que seuls eux seront capables de faire. Erling Haaland est quant à lui doté d’un playstyle acrobatique qui lui permet de marquer dans des positions assez invraisemblables. Comme il est capable de le faire en vrai.

✅ Optimisés par les PlayStyles, assistées par des stats de matchs ⚽ ! Les notes #FC24 démarrent maintenant 🔥 ! Infos & Précos 👉 https://t.co/TmK5G8D5gt pic.twitter.com/AHV4KTKg98 — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) September 11, 2023

Ultimate Team se met au football féminin !

L’autre changement majeur concerne le mode majeur de la franchise d’EA Sports. Il s’agit d’Ultimate Team, qui perd également la marque FIFA. Mais ce n’est pas le seul changement. L’ex-FUT fait peau neuve et intègre même les joueuses ! Il est désormais possible de packer Marie-Antoinette Katoto ou la légende Mia Hamm afin de les aligner aux côtés de Kylian Mbappé et Pelé (si vous avez beaucoup de chance). Cela offre une diversité de cartes jamais connue jusque-là et fait d’Ultimate Team 2023 le mode le plus complet jusque-là. A noter que le système pour créer du lien dans son équipe est conservée. Plus besoin donc des fameux liens verts, il suffit désormais que les joueurs d'une même ligue, nationalité ou club soient dans le 11 titulaire pour améliorer le collectif. Et c’est d’ailleurs facilité par le fait que les joueurs peuvent désormais évoluer à différents postes. Par exemple, vous pourrez aussi bien aligner Benjamin Pavard en défense centrale ou au poste de latéral droit sans que cela ne nuis au collectif de votre équipe. Cela permet de plus coller à la réalité, tout en offrant une nouvelle diversité au jeu. Dernière nouveauté et non des moindres, l’apparition de cartes évolutives. C’est très simple, vous choisissez un joueur, et après avoir rempli quelques défis généralement très accessibles, sa carte évolue et devient meilleure.

🤙La plus grande année d’Ultimate Team commence maintenant📈!Voici les joueurs les mieux notés dans #FC24 👌 !Plus d'infos 👉 https://t.co/TmK5G8CxqV pic.twitter.com/7A0aVXasiW — EA SPORTS FC France (@easportsfcfr) September 11, 2023

Les joueurs qui ont le plus progressé

Comme chaque année, l’annonce des notes est toujours un petit événement. Certains joueurs peuvent découvrir avec bonheur leurs nouvelles statistiques. Et cette saison, la palme de la plus grosse évolution revient à Gabri Veiga. Le jeune milieu espagnol qui a quitté le Celta Vigo afin de s’engager avec Al Ahli en Arabie Saoudite a gagné 17 points sur sa note ! Un gap en avant impressionnant qui lui permet d’avoir un joli 78 de général. Deux joueurs complètent le podium avec un très beau +13 sur leur note, à savoir le prometteur latéral gauche du FC Barcelone Alejandro Balde (81) et le nouvel attaquant du PSG Bradley Barcola (76). Khvicha Kvaratskhelia (+12 ; 86) et Falorin Balogun (+12 ; 79) peuvent également se targuer d’une grosse évolution. Parmi les autres augmentations spectaculaires, on retrouve notamment les gardiens du LOSC et de Reims à savoir Lucas Chevalier (+11 ; 78) et Yehvann Diouf (+9 ; 77) ou encore le nouvel attaquant de Manchester United Rasmund Hojlund (+9 ; 76). Devenu l’un des joueurs les plus chers de l’histoire de la Premier League avec un transfert estimé à 116M€, Moisés Caicedo connaît lui aussi une belle augmentation. Le milieu de terrain de Chelsea prend un +10 et possède désormais une note générale de 80.

EA tourne la page FIFA de belle manière

Ce premier opus de l’ère post-FIFA est globalement réussi. EA FC 24 a décidé de mettre le paquet sur son mode Ultimate Team, le plus complet jamais sorti, avec plusieurs nouveautés majeures. Sans pour autant délaisser un gameplay plaisant qui ne facilitera pas la tâche des défenseurs, notamment avec l’apparition de «Playstyles». Autrement dit, EA SPORTS a décidé de tourner la page FIFA en faisant des changements importants et changeant même d’identité visuelle avec un nouveau logo et des menus complètement refaits. EA FC 24 lance donc parfaitement cette nouvelle ère.