Messi et Neymar s’en vont, un attaquant s’éclate au PSG

Cet été, le PSG a opéré un changement stratégique majeur en se séparant de plusieurs stars dont Neymar et Lionel Messi. Pour les remplacer, le club de la capitale a opté pour de jeunes talents à l’image de Bradley Barcola. Et sans les deux sud-Américains dans l’effectif du PSG, l’ancien ailier de l’OL peut se faire une place à Paris comme le souligne Dave Apadoo.

Durant le mercato estival, le PSG a totalement remodelé son secteur offensif en se séparant de deux stars, à savoir Lionel Messi et Neymar, remplacés par plusieurs joueurs à forts potentiels tels Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Bradley Barcola. Et comme l'explique le journaliste de France Football Dave Apadoo, ces joueurs peuvent désormais s'exprimer au PSG, ce qui n'aurait pas été possible par le passé.

« Barcola est dans un process, le PSG est en train de le développer et c’est très bien ce qu’ils font avec lui sur les premières semaines. Ils sont en train de réussir avec Barcola ce qu’ils ont complètement raté la saison dernière avec Hugo Ekitike. La crainte était là, que Barcola vienne au PSG et fasse une "Ekitike" en ramassant les miettes. Et puis avant ce n’était pas la même chose, la saison dernière tu ne pouvais pas sortir, Neymar, Messi… C’est eux qui se taillaient la part du lion, quand les autres joueurs avaient le ballon ils se mettaient une pression de dingue », affirme le journaliste au micro de La Chaîne L’EQUIPE , avant d’en rajouter une couche.

