EXCLU - Rothen : «Je me vois à la radio sur le long terme»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'occasion de la semaine spéciale "Perdu de vue" de Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen s'est confié pour Le 10 Sport. L'ancien numéro 25 du PSG a notamment évoqué sa reconversion réussie à la radio. «De plus en plus à l'aise» dans ce nouveau rôle, il ne compte d'ailleurs pas changé et continue de se projeter dans ce métier qu'il adore.

Retraité depuis 2013, Jérôme Rothen fait partie de ces exemples de reconversion réussie. En effet, dès 2016, l'ancien joueur du PSG embrasse une carrière de commentateur pour RMC Sport puis de consultant pour certaines émissions du groupe telle que l' After Foot . Mais c'est surtout en 2021 que l'homme aux 13 sélections en équipe de France se démarque en lançant sa propre émission. Il anime effectivement Rothen s'enflamme pour une troisième saison. Et alors que l'émission lance une semaine spéciale "Perdu de vue", Jérôme Rothen s'est confié pour le10sport.com sur son nouveau rôle à la radio. Et visiblement, il n'a pas l'intention que cela s'arrête.

🔎 La semaine spéciale "Perdu de vue" se poursuit dans @Rothensenflamme. 🎙 Après Stéphane Guivarc'h et Jean Tigana, on se penche ce mercredi sur le cas de Jacques-Henri Eyraud.📻 Rendez-vous ce mercredi à 18h sur RMC ! pic.twitter.com/cm8J99VXd3 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 26, 2023

«J'ai toujours voulu faire ça»

« Je pense que oui. Je me vois sur du long terme, déjà parce que ça fait quelques années que je fais ça et j'ai toujours voulu faire ça. Ce rapport média/foot me plait tout comme d'être un peu entre les deux, entre les joueurs et les journalistes. Je ne suis pas journaliste, je suis plus du côté du terrain, donc ça permet de faire un petit tampon de ce côté-là », nous raconte Jérôme Rothen qui ajoute se sentir de plus en plus épanoui au micro de son émission.

«Je suis un vrai passionné de football»