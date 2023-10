Mercato : Une star recale le PSG... et Neymar !

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a été lié à de nombreux joueurs sur le mercato. Romelu Lukaku a notamment été annoncé dans le viseur du club de la capitale. Finalement, le buteur de 30 ans a préféré rejoindre l'AS Roma. Il aurait d'ailleurs été jusqu'à recaler Al-Hilal et Neymar pour retrouver José Mourinho chez les Giallorossi.

À la recherche d’un nouvel attaquant de pointe, le PSG a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani cet été. Mais d’autres noms ont également été ciblés par le club de la capitale, dont Romelu Lukaku. N’étant plus désiré à Chelsea et dans l’impasse à l’Inter, le buteur de 30 ans se cherchait une porte de sortie.

Lukaku a snobé le PSG... et Al-Hilal

Toutefois, le PSG n’a pas réussi à convaincre le Belge, qui a préféré rejoindre l’AS Roma en prêt. Sous les ordres de José Mourinho, Romelu Lukaku a retrouvé sa confiance (7 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues). Il est d’ailleurs allé jusqu’à refuser les avances d’Al-Hilal, le club de Neymar, pour rejoindre les Giallorossi .

«Je n’étais pas prêt à quitter l’Europe»